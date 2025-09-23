Donald Trump s-a lăudat singur în discursul de la Adunarea Generală ONU și a lansat acuzații la adresa organizației

Donald Trump a acuzat ONU, marţi, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, de faptul că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit, relatează The Associated Press

”Am spus mereu că ONU are un potenţial teribil, teribil. Dar nici măcar nu se apropie la înălţimea acestui potenţial”, a acuzat el.

”În cea mai mare parte, cel puţin pentru moment, tot ceea ce par să facă ei este să scrie o scrisoare foarte fermă şi apoi să nu pună în practică acea scrisoare. Sunt vorbe goale, iar vorbele goale nu rezolvă războaie”, a tunat el.

El a declarat că, după ce s-a întors la Casa Albă, i-a trimis liderului suprem iranian, Ali Khamenei, o scrisoare în care i-a promis o ”cooperare totală” în schimbul suspendării programului nuclear iranian.

”Răspunsul regimului a fost să-şi continue ameninţările constante la adresa vecinilor şi intereselor Statelor Unite în întreaga regiune şi împotriva unor ţări mari aflate în apropiere”, a declarat el.

Ca rezultat, mulţi dintre foştii comandanţi militari ai Iranului ”nu mai sunt printre noi”, a subliniat el.

El a evocat, de asemenea, Operaţiunea ”Midnight Hammer”, în care avioane militare americane au bombardat principalele instalaţii nucleare iraniene.

El şi-a lăudat, în discursul de la Adunarea Generală a ONU, eforturile de a opri conflicte în întreaga lume, acuzând ONU de faptul că nu l-a ajutat să facă acest lucru.

Trump şi-a enumerat eforturile de oprire a conflictelor în mai multe ţări, umflându-şi rolul în unele cazuri şi numărul zonelor în care a intervenit în altele.

”Este regretabil că am fost nevoit să fac aceste lucruri eu, în loc să le facă ONU”, a declarat el.

”Din nefericire, în toate cazurile, ONU nu a încercat nici măcar să ajute”, a acuzat şeful statului american.

”Cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU sunt o scară rulantă proastă şi un prompter prost”, a spus el cu dispreţ.

El s-a lăudat însă că îşi poate susţine discursul fără prompter, însă era clar că citea din notiţe, scrie AP.

În primele minute ale discursului său la Adunarea Generală a ONU, miliardarul republican l-a atacat pe predecesorul său democrat, Joe Biden.

El continuă astfel să-şi laude performanţele, în opinia sa, atât faţă de precedenta administraţie democrată, cât şi faţă de restul lumii.

Donald Trump a făcut acest lucru folosind superlative generoase, în loc să vorbească despre fapte verificabile.

El le-a spus din capul locului reprezentanţilor celorlalte state din lume că Statele Unite sunt ”cea mai atrăgătoare ţară de oriunde din lume şi că nicio altă ţară nu este nici măcar pe aproape” la fel de atrăgătoare.

Statele Unite sunt ”cea mai bună ţară pe Pământ pentru a face afaceri”, iar economia americană este în prezent ”mai mare şi mai bună” decât în primul său mandat (2017-2021), pe care l-a catalogat drept ”cel mai mare din istoria lumii”, a declarat el.

America este ”respectată din nou mai mult ca nicodată”, a subliniat miliardarul.

Această lăudăroşenie naţională este în general dezaprobată de către mediile diplomatice, mai ales la ONU.

Trump a adoptat aceeaşi abordare şi în recenta sa vizită de stat în Regatul Unit.

El a subliniat că nu îl deranjează să vorbească fără prompter, pentru că ”aşa vorbeşti mai din inimă”.

Cel care se ocupă cu prompterul ”are mari probleme”, a declarat el în glumă, în deschiderea discursului.

