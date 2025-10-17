Imagine șocantă după explozia din Rahova. O victimă a făcut semn cu mâna, de sub dărâmături. VIDEO

Cel puțin trei oameni au murit, printre care o tânără însărcinată, iar 13 au fost răniți, în explozia catastrofală care a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova, din Capitală.

Au fost complet distruse mai multe apartamente, pe cel puțin două etaje, iar alte zeci de locuințe sunt grav afectate, inclusiv din blocurile alăturate. A urmat o desfășurare impresionantă de echipe de intervenție.

Explozia devastatoare s-a produs puțin după ora 9:00. Primele imagini filmate la fața locului arată ca o scenă de război. Două etaje ale blocului sunt complet distruse, iar părți întregi din structura de beton a imobilului au fost azvârlite la mare distanță.

Mai multe balcoane s-au prăbușit, iar resturi de mobilier, moloz și lucruri din apartamentele devastate au ajuns în arborii de lângă bloc și în clădirile de vizavi. Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât au fost afectate și mai multe etaje din imobilul de peste drum.

Locatar: „Am copilul acolo... S-a dus plafonul și a ajuns la etajul 5, am strigat... inițial am crezut că s-a prăbușit până jos.”

Martor: „O bubuitură mare, a spart geamuri tot.”

Locatar: „A sărit în aer tot blocul. Eu m-am mutat acum 6 luni, s-a ales praful de orice.”

Locatarii spun că încă de joi noapte se simțea un miros puternic de gaz.

Locatar: „A mirosit, într-adevăr, și dimineață mirosea, și astă-noapte a mirosit, erau ușile deschise.”

Planul Roșu activat după explozia care a distrus blocul din Rahova

Imediat după deflagrație, a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului au fost trimise zeci de echipaje de salvare, inclusiv unități mobile de terapie intensivă. Victimele au fost transportate de urgență la mai multe spitale din Capitală.

Corespondent Știrile ProTV: „Sunt oameni care se țin de urechi și, probabil că din cauza zgomotului foarte puternic, au probleme din punctul acesta de vedere. Sunt oameni care spun că rudele lor au rămas în apartamente.”

Locatar: „Am auzit salvări, poliție, pompieri și, când am venit aici, pe stradă, am văzut dezastrul care s-a întâmplat la blocurile respective.”

Locatară: „Eram în bucătărie, cu geamul deschis, făceam mâncare și, dintr-o dată – bubuitură puternică și m-a împins așa, cu suflu.”

Corespondent Știrile ProTV: „Ne aflăm la câteva sute de metri de blocul afectat de deflagrație, însă și aici forțele de ordine iau măsuri, creează un perimetru de siguranță, după ce au observat că suflul exploziei a spart un geam la etajul 6, iar resturile periculoase riscă să cadă și să-i afecteze pe trecători.”

Peste 100 de oameni nu se mai pot întoarce în casele lor

O imagine șocantă, înregistrată la fața locului, surprinde momentul în care o victimă face semn cu mâna, printre dărâmături. Autoritățile au emis și un mesaj RO-ALERT prin care au avertizat oamenii să evite zona.

Raed Arafat, șeful DSU: „Cei de la Institutul de Stat în Construcții, care au venit aici, deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps. Zona din jur a fost evacuată sau limitat accesul pe strada respectivă. Zona rămâne închisă până se ia decizia finală.”

Potrivit autorităților, peste 100 de oameni nu se mai pot întoarce în apartamentele lor, din cauza riscului de prăbușire.

Andrei Nistor, prefectul municipiului București: „Vom găsi soluții pentru oameni să fie cazați în această seară, în regim hotelier.”

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al municipiului București: „Va exista și sprijin financiar, și cazări. Nimeni nu va fi lăsat la o parte și cineva va fi tras la răspundere pentru ce s-a întâmplat în acest moment în București.”

Primele verificări indică drept cauză probabilă a exploziei o acumulare de gaze într-un apartament. Potrivit unui comunicat al companiei Distrigaz Sud Rețele, ieri a fost făcută o sesizare că la blocul din Calea Rahovei se simte miros de gaze. O echipă a mers acolo, a oprit alimentarea și a pus un sigiliu pe robinet.

De dimineață, tehnicienii au primit o altă sesizare, iar deflagrația care a spulberat o parte a blocului s-a produs chiar în momentul în care o echipă ajunsese acolo. Compania a transmis și că sigiliul pus în ziua precedentă a fost găsit rupt. Procurorii Parchetului Curții de Apel București au preluat ancheta.

