Această convorbire a avut loc „în cadrul contactelor regulate” dintre cei doi lideri, care au reafirmat cu această ocazie „continuarea coordonării dintre țările lor în diverse domenii”, potrivit unui comunicat al cabinetului prim-ministrului difuzat pe rețeaua X, potrivit News.ro.

„La rândul său, Netanyahu a subliniat gravitatea declarațiilor președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și ale colaboratorilor săi împotriva existenței Statului Israel, precum și necesitatea instituirii unor zone de securitate de-a lungul frontierelor israeliene”, menționează comunicatul.

Un oficial american a confirmat pentru AFP că această convorbire a avut loc, fără a oferi detalii cu privire la conținutul acesteia.

Relațiile dintre cei doi lideri deveniseră tensionate în ultima vreme, din cauza Iranului.

Israelul, gata să atace din nou Iranul

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, ministrul apărării Israel Katz și șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Eyal Zamir, toți au declarat joi că Israelul ar fi pregătit să reia războiul cu Iranul în orice moment, în urma reluării ostilităților dintre Republica Islamică și Statele Unite, în care Ierusalimul nu a fost încă implicat, scrie The Times of Israel.

Cei trei au luat cuvântul la o ceremonie de absolvire a piloților Forțelor Aeriene Israeliene, despre care președintele Isaac Herzog a menționat în discursul său că sunt prima promoție care a început și a terminat cursul de pilotaj, care durează ani de zile, pe parcursul unui singur război.

Zamir, în declarațiile sale, a spus că războiul împotriva Iranului „nu s-a terminat”.

„Pe masa de planificare se află noi planuri”, a spus Zamir. „Se preconizează că ne așteaptă încă operațiuni majore. Fiți pregătiți”, a spus el în câteva cuvinte.

Șeful Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) a declarat că a decis să nu-și țină discursul planificat după discursurile îndelungate ținute deja de Netanyahu, Katz și Herzog. În discursul pe care îl pregătise, Zamir intenționa să menționeze că sute de avioane ale Forțelor Aeriene Israeliene au fost în stare de alertă pentru „decolare imediată” în ultimele săptămâni, întrucât armata rămâne în stare de alertă maximă în ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu.

„Chiar și în acest moment, monitorizăm îndeaproape evoluțiile din Iran și Liban și rămânem în stare de alertă maximă pentru a acționa imediat”, se menționa în textul pregătit al discursului.

Discursul lui Netanyahu a abordat și ofensiva israeliană împotriva Hezbollahului, premierul spunându-le piloților absolvenți că forțele israeliene vor rămâne în Liban atât timp cât va fi necesar.

„Vom rămâne în zona de securitate din sudul Libanului atât timp cât va fi necesar pentru a garanta securitatea comunităților noastre din nord”, a spus el.

Libanul cere ca Israelul să-și îndeplinească angajamentul de a se retrage din două „zone pilot” din sudul țării și să le predea armatei libaneze înainte de a accepta să participe la următoarea rundă de discuții directe, programată pentru săptămâna viitoare la Roma. Forțele israeliene ar păstra, totuși, o zonă tampon în sudul Libanului.

Netanyahu: Războiul nu s-a încheiat

Referindu-se la campania împotriva Iranului, premierul și-a reiterat angajamentul, exprimat de multe ori, că „cu sau fără un acord, Iranul nu va deține arme nucleare”. El a menționat că armata SUA reprezintă „un multiplicator de forță extraordinar” pentru Israel.

Fără a-l menționa direct, Netanyahu a făcut, de asemenea, o aluzie indirectă la anunțul președintelui american Donald Trump privind intenția sa de a vinde avioane de vânătoare F-35 Turciei, unul dintre cei mai vocali critici ai Israelului și stat membru al NATO.

„Războiul nu s-a încheiat”, a spus Netanyahu. „Pe lângă vechile provocări, continuă să apară altele noi. Vechile axe se prăbușesc, iar altele noi se ridică. Ne pregătim pentru orice scenariu. Știm un lucru: trebuie să rămânem întotdeauna mai puternici decât dușmanii noștri”, a spus premierul.

„Menținerea superiorității aeriene a Israelului este o piatră de temelie a doctrinei noastre de securitate națională. Este la fel de esențială pentru menținerea stabilității în Orientul Mijlociu, o regiune marcată de turbulențe”, a spus el, reluând argumentele pe care le-a adus săptămâna aceasta împotriva vânzării. „Realizăm acest lucru prin îmbunătățirea continuă atât a personalului nostru, cât și a tehnologiei noastre”, a adăugat Netanyahu.

Ce pregătesc americanii

Între timp, Canalul 12 a relatat joi seara că Israelul se pregătea pentru posibilitatea ca Iranul să-și extindă gama de ținte pentru a include bazele israeliene de pe care au operat avioanele americane, precum Nevatim și Ramon.

Sursa a adăugat că există o coordonare continuă între Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) și Comandamentul Central al SUA în această privință. Însă, în ciuda dorinței conducerii politice și militare a Israelului de a iniția o nouă rundă de lupte cu Iranul, Canalul 12 a citat oficiali americani care au spus că Washingtonul nu dorește să readucă Ierusalimul în mijlocul conflictului.

Potrivit Canalului 12, se aștepta ca Trump să-și convoace în scurt timp consilierii de rang înalt și oficialii de securitate națională pentru a discuta următoarele măsuri ale Washingtonului. Un oficial american a declarat pentru Canalul 12 că luptele ar putea dura între câteva zile și o lună, în funcție de faptul dacă Iranul va continua să atace navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz. „O să le dăm o mică lecție ca să înțeleagă că nu glumim”, a spus oficialul.

Totuși, potrivit sursei, în prezent, la Washington nu există o dorință prea mare ca Ierusalimul să se implice în conflict.

În schimb, una dintre opțiunile luate în considerare este reimpunerea unui blocaj naval american asupra porturilor iraniene – o măsură pe care Trump a sugerat-o public –, deși nu s-a luat încă nicio decizie. Mulți oficiali din anturajul președintelui consideră că o astfel de măsură ar fi cea mai potrivită. SUA au impus pentru prima dată un blocaj după ce Iranul a blocat, la rândul său, Strâmtoarea Ormuz în urma declanșării războiului.