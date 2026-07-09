Deşi obţinerea licenţei ar reprezenta o evoluţie majoră pentru Kiev, aceasta nu va avea un impact semnificativ pe termen scurt. Punerea în funcţiune a producţiei ar putea dura luni de zile, or ţara are nevoie de mijloace de apărare chiar acum, scrie CNN, citată de News.ro.

Vorbind în marja summitului NATO din Turcia, Trump a spus că "o păsărică i-a şoptit" că SUA vor acorda Ucrainei dreptul de a fabrica rachete Patriot.

Anunţul a venit ca o surpriză, deşi Ucraina lucrează la această chestiune de ani de zile şi existau unele indicii că s-ar putea ajunge la un acord în curând. Aşezat lângă Trump, preşedintele Volodimir Zelenski părea uneori că aproape nu-i vine să creadă ce noroc are. Cei doi lideri au o relaţie tensionată, iar escaladarea conflictului din Iran părea să-l fi pus pe Trump într-o dispoziţie proastă chiar înainte de întâlnirea sa cu Zelenski.

Limbajul lui Trump a fost destul de vag, iar acesta a recunoscut că nu a discutat încă problema cu companiile americane care produc rachetele Patriot - Lockheed Martin şi Raytheon. Acestea nu au făcut niciun comentariu în acest sens.

Zelenski a afirmat că demararea producţiei ar permite, în cele din urmă, Ucrainei să producă suficiente rachete de interceptare atât pentru propriile nevoi, cât şi pentru cele ale aliaţilor săi.

Rachetele balistice, greu de doborât

Ucraina s-a confruntat întotdeauna cu o ofertă limitată de rachete Patriot, singura armă capabilă să doboare unele dintre cele mai avansate rachete balistice ruseşti. Însă penuria a devenit critică în ultimele săptămâni, iar consecinţele au fost devastatoare.

Atacurile ruseşti au ucis cel puţin 59 de persoane în zona Kievului doar în ultima săptămână - un atac aerian masiv a făcut 31 de victime joia trecută, iar altul a ucis 28 de persoane luni. Peste 200 de persoane au fost rănite. Este probabil ca multe dintre aceste decese să fi putut fi prevenite dacă Kievul ar fi dispus de stocuri suficiente de rachete interceptoare.

Ucraina a devenit maestră în apărarea spaţiului său aerian împotriva atacurilor aeriene ruseşti, folosind o combinaţie de tehnologie inteligentă dezvoltată pe plan intern, arme furnizate de Occident şi tactici militare improvizate, care includ unităţi mobile de soldaţi şi voluntari care adaptează arme destinate altor scopuri pentru a doborî drone şi rachete.

Analiza datelor Forţelor Aeriene Ucrainene arată că Ucraina doboară în mod regulat 90% dintre dronele şi rachetele de croazieră ruseşti. Rachetele balistice reprezintă însă o altă problemă, două treimi dintre acestea reuşind să treacă de apărare în mod regulat.

Lipsa rachetelor Patriot a creat o breşă şi mai mare în sistem. Armata ucraineană a declarat miercuri că nu a reuşit să doboare niciuna dintre rachetele balistice ruseşti lansate asupra sa în noaptea de marţi spre miercuri.

Acest lucru se datorează faptului că rachetele balistice urmează o traiectorie curbată care le scoate din atmosfera terestră, înainte de a se reîntoarce în atmosferă şi de a lovi ţinta. Ele se deplasează cu viteze extrem de mari, ceea ce le face foarte greu de interceptat - iar Rusia lansează în prezent până la 100 de astfel de rachete în fiecare lună.

De ce sistemele Patriot sunt speciale

Sistemele Patriot, prescurtare de la "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target", reprezintă principalul sistem de apărare antirachetă al armatei SUA.

Este cel mai avansat sistem disponibil, iar preţul său reflectă acest lucru. Cu configuraţia completă de lansatoare, radare şi rachete interceptoare, fiecare baterie costă peste 1 miliard de dolari, iar o singură rachetă interceptoare poate ajunge la 4 milioane de dolari, potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale.

Tehnologia din spatele sistemului este un secret bine păzit, iar în prezent Japonia şi Germania sunt singurele ţări care deţin licenţe pentru a coproduce rachetele Patriot pe plan intern.

Complexitatea armei îngreunează producţia celor mai noi rachete interceptoare - se produc doar 600 pe an, potrivit Departamentului Apărării al SUA.

Conflictul recent dintre SUA şi Iran a exercitat o presiune suplimentară asupra stocurilor deja limitate, iar Zelenski a afirmat că demararea producţiei în ţara sa ar permite, în cele din urmă, producerea unui număr suficient de rachete interceptoare pentru a acoperi nevoile proprii şi ale aliaţilor săi.

Ucraina dispune de cel puţin şapte sisteme Patriot: trei furnizate de SUA, trei de Germania şi cel puţin unul de la un grup de aliaţi europeni.

Kremlinul minimalizează anunțul lui Trump

Deşi obţinerea licenţei ar reprezenta o evoluţie majoră pentru Kiev, aceasta nu ar avea un impact semnificativ pe termen scurt. Punerea în funcţiune a producţiei ar putea dura luni de zile, dar ţara are nevoie de mijloace de apărare chiar acum. Joi, Kievul a declarat că a solicitat celor aproape 40 de ţări aliate să furnizeze Ucrainei rachete din stocurile existente cât mai curând posibil, "în schimbul livrărilor viitoare deja contractate pentru Ucraina".

Obţinerea licenţelor ar reprezenta un impuls major pentru Kiev, motiv pentru care Rusia urmăreşte cu atenţie orice evoluţie legată de sistemele Patriot. Moscova nu a ascuns faptul că vizează aceste sisteme în Ucraina şi a avertizat aliaţii Kievului să nu le furnizeze.

În cadrul briefingului zilnic de joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a minimizat importanţa promisiunii de acordare a licenţelor pentru sistemele Patriot către Ucraina şi a spus că nu reprezintă o schimbare majoră în război, subliniind ceea ce el a numit o "anumită ambivalenţă" şi "dualitate" în poziţia lui Trump.