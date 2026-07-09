Operaţiunea "First Light 2026" (15 ianuarie 2026 - 30 aprilie 2026), coordonată de INTERPOL, a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială şi a activităţilor conexe de spălare a banilor, potrivit News.ro.

"Ingineria socială este un termen generic ce desemnează tehnici care exploatează încrederea unei persoane pentru a obţine bani sau informaţii confidenţiale. Acest tip de fraudă poate include compromiterea e-mailurilor de afaceri, extorcarea sexuală ("sextortion"), precum şi fraudele sentimentale, cele bazate pe uzurparea identităţii sau escrocheriile legate de investiţii", precizează, joi, INTERPOL, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, după o etapă iniţială de colectare şi schimb de informaţii, ţările participante au desfăşurat activităţi operaţionale pe parcursul a peste trei luni.

Peste 142.000 de victime din întreaga lume au fost identificate în cadrul operaţiunii "First Light 2026", fapt ce evidenţiază măsura în care fraudele bazate pe inginerie socială au escaladat, devenind o ameninţare transnaţională majoră care afectează persoane, companii şi guverne.

Rezultatele operaţiunii:

- 152.808 cazuri analizate

- 31.014 conturi bancare blocate

- 23.715 cazuri soluţionate

- 15.606 suspecţi identificaţi

- 99 de notificări şi difuzări emise

"Fraudele bazate pe inginerie socială continuă să reprezinte o ameninţare semnificativă pentru societatea noastră. Reţelele infracţionale exploatează psihologia umană pentru a-şi manipula victimele, iar nicio naţiune nu poate fi în siguranţă dacă toate ţările nu sunt pregătite şi hotărâte să riposteze în mod concertat", a declarat Tomonobu Kaya, directorul Centrului INTERPOL pentru Criminalitate Financiară şi Anticorupţie.

Operaţiunea First Light este finanţată de Ministerul Securităţii Publice din China şi sprijinită prin participarea a trei organisme regionale de poliţie: ASEANAPOL, GCCPOL şi Europol.

Ţări participante: Albania, Anguilla (Regatul Unit), Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Brazilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Chile, China, Columbia, Republica Democratică Congo, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Ecuador, Eswatini, Franţa, Gambia, Ghana, Gibraltar (Regatul Unit), Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Ungaria, India, Indonezia, Irak, Irlanda, Jamaica, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Laos, Letonia, Liban, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Lituania, Macao (China), Malawi, Malaezia, Maldive, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Macedonia de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Paraguay, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Coreea, România, Rusia, Rwanda, Seychelles, Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suedia, Tanzania, Thailanda, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.