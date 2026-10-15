Preşedintele republican i-a etichetat pe cei care divulgă informaţii drept „gunoaie" şi a afirmat că aceştia ar trebui „pedepsiţi foarte, foarte dur", scrie Agerpres.

„Când dezvăluie la ce oră vei ataca o ţară, iar motivul pentru care ataci este de fapt autoapărare, pentru că nu vrei ca ei să aibă o armă care poate arunca în aer milioane de oameni (...)", a adăugat el. „Cei care divulgă informaţii ar trebui împuşcaţi", a insistat Trump, adăugând că, „pe vremuri", astfel de persoane erau împuşcate.

În iunie 2025, forţele americane au bombardat instalaţii nucleare din Natanz, Fordo şi Isfahan, în cadrul operaţiunii „Midnight Hammer" (Ciocanul de la Miezul Nopţii).

Trump a justificat în repetate rânduri aceste atacuri, precum şi războiul său în curs împotriva Iranului, susţinând că Republicii Islamice nu trebuie să i se permită să obţină arme nucleare.

Iranul insistă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile - o afirmaţie pusă la îndoială de Statele Unite, Israel şi alte ţări.

Aceste declaraţii survin pe fondul unei noi dezbateri privind pedeapsa cu moartea în SUA, în condiţiile în care Pentagonul pregăteşte prima execuţie militară din ultimii 65 de ani.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, doreşte totodată ca execuţia să fie transmisă în direct, o propunere care a stârnit critici ample.

Nidal Hasan, condamnat pentru comiterea unui masacru la baza militară Fort Hood din Texas, în 2009, urmează să fie executat de un pluton militar pe 3 decembrie, chiar la locul atacului.

Trump spune că jurnaliștii „distribuie informații false”

Dezbaterea a fost alimentată şi de o execuţie eşuată în statul Tennessee, unde autorităţile au declarat că o condamnată pentru crimă, Christa Pike (50 de ani), a supravieţuit administrării a două doze de pentobarbital. Ea ar fi trebuit să devină prima femeie executată în acest stat în ultimii peste 200 de ani.

La mitingul din Arizona, Trump i-a atacat apoi şi pe jurnalişti, spunând că sunt „aproape la fel de răi ca un informator care divulgă informaţii false, pentru că distribuie informaţii false".

„Asta îi transformă în oameni care divulgă informaţii", a declarat Trump în mijlocul unei bătălii legale cu CNN, MSN Now şi Politico, cărora le-a interzis accesul la Casa Albă după ce le-a acuzat de răspândirea de informaţii false.

Un judecător federal a emis marţi o ordonanţă judecătorească prin care blochează interdicţia preşedintelui până la soluţionarea fondului cazului.

Avocaţii instituţiilor media susţin că interdicţia încalcă Primul Amendament al Constituţiei, care garantează libertatea de exprimare şi a presei, şi că interdicţia constituie discriminare bazată pe opinie.

Administraţia Trump justifică interdicţia invocând motive de securitate.