În timpul evenimentului Zampolli l-a sunat pe președintele Nicușor Dan care nu a răspuns inițial, dar a revenit cu un apel după aproximativ un minut.

Paolo Zampolli, emisarul special al președintelui SUA: ”O să încerc să sun pe cineva, să vedem dacă răspunde. O secundă. Este un prieten, dar e destul de ocupat. O să vedem dacă sună înapoi”. Deși apelul i-a fost respins, telefonul lui Zampolli a sunat înapoi într-un minut. Paolo Zampolli, emisarul special al președintelui SUA:

„Mă sună cineva. Domnule președinte! Ce faceți? Domnule președinte, v-am sunat pentru că sunt la inaugurarea parcului și președintele Trump mi-a cerut să vă transmit personal mulțumiri dumneavoastră și românilor. Proiectul este minunat! Știu că sunteți plecat, dar vă mulțumesc!”

Nicușor Dan: ”Sunt la Ambasada României din Chișinău, mă pregătesc să mă întâlnesc cu președintele Moldovei. Deci ați văzut parcul?”

Paolo Zampolli este trimisul special al președintelui Donald Trump pentru parteneriate globale și una dintre figurile apropiate administrației de la Washington.