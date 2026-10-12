Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a cerut consolidarea capacității Alianței de a deplasa rapid trupe și echipamente militare către Europa de Est, în contextul în care administrația președintelui Donald Trump reevaluează prezența militară americană pe continent și prioritățile strategice globale, scrie POLITICO.

Vorbind la Forumul de Securitate din Varșovia (Polonia), Whitaker a subliniat că NATO trebuie să își modernizeze infrastructura pentru a putea răspunde de rapid unei eventuale crize pe flancul estic. Printre problemele menționate se numără bazele militare învechite, aprovizionarea cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa.

Ambasadorul american nu a anunțat, însă, o decizie concretă privind retragerea sau relocarea unor contigente, dar a explicat că Washingtonul își analizează distribuția resurselor militare la nivel global. Conform lui Whitaker, Europa ocupă locul al patrulea în ordinea priorităților strategice ale SUA, după securitatea internă, emisfera vestică și regiunea Pacificului.

Whitaker a transmis totodată că statele europene trebuie să investească mai mult în apărare și să-și asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului. El a criticat țările care nu ating nivelurile convenite pentru cheltuielile militare și a indicat Cehia drept exemplu, menționând că bugetul său de apărare pentru 2026 ar reprezenta aproximativ 1,8% din PIB.

În paralel, Uniunea Europeană încearcă să-și dezvolte propriile capacități militare pentru a reduce dependența de Washington, inclusiv în domeniul apărării împotriva dronelor, al comunicațiilor prin satelit și al supravegherii. Oficialii europeni susțin însă că NATO trebuie să rămână principalul garant al apărării colective a continentului.

Discuțiile au loc pe fondul preocupărilor privind amenințarea reprezentată de Rusia și necesitatea consolidării flancului estic. Pentru România și celelalte state din regiune, capacitatea NATO de a trimite rapid întăriri rămâne esențială.

Mesajul Washingtonului este că Statele Unite nu intenționează să renunțe la angajamentele față de Europa, dar vor ca aliații europeni să contribuie mai mult la propria apărare, în timp ce SUA își adaptează prezența militară la prioritățile globale.

„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker, adăugând că președintele SUA, Donald Trump, dorește ca aliații să devină „capabili și independenți”.

„Statele Unite nu vor să se retragă. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a spus el.