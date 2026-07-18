Protestarii au descris sosirea magnatului din industria ospitalității, Tilman Fertitta, drept o demonstrație nedorită de bogăție și influență americană, într-un moment în care mulți consideră că administrația Trump zdruncină ordinea internațională.

Protestarii au afișat un banner pe care scria „Venezia non si USA", un joc de cuvinte care poate fi tradus prin „Veneția nu este de folosit".

Iahtul ambasadorului multi-miliardar a acostat la cheiul pieței San Marco, în cadrul unui turneu diplomatic de-a lungul țărmurilor Italiei, organizat pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.