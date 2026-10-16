Într-un interviu pentru postul Newsmax, liderul de la Casa Albă a declarat că nu îl simpatizează prea mult pe omologul său ucrainean și că negocierile cu acesta sunt mai dificile decât cele cu Vladimir Putin.

Declarațiile vin după ce Zelenski a anunțat că va relua atacurile asupra rafinăriilor rusești, pentru că rușii au continuat să lovească sistemul energetic ucrainean.

Sute de drone ucrainene au apărut peste noapte pe cerul Rusiei. Cu câteva ore înainte, președintele ucrainean Zelenski spunea, într-un interviu pentru Financial Times, că va relua bombardarea rafinăriilor rusești, câtă vreme Rusia atacă rețeaua energetică ucraineană.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Nu vrem să fim implicați în anumite lucruri... în acordul privind motorina, de exemplu. Nu vreau să mă implic. Dacă Putin ne atacă, vom răspunde. Aceasta este regula noastră”.

Ucraina a rămas fără rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, relatează CNN, citând oficiali ucraineni. Iar Volodimir Zelenski a declarat că a cerut Statelor Unite noi rachete interceptoare.

Trump a blocat accesul Ucrainei la Starshield pe ascuns, pentru că măsura l-ar costa scump electoral

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Întrebarea este următoarea: ne puteți furniza rachete pentru sistemele Patriot? Pentru că, atunci când eu nu îi atac, la cererea voastră, ei mă atacă pe mine. Este firesc să-mi oferiți ceva cu care să mă apăr. Este minimumul pe care îl cer. Iar când vă solicit acest lucru, răspunsul vostru este să blocați Starlink”.

Cât despre blocarea accesului armatei ucrainene la sistemul Starshield, folosit pentru ghidarea dronelor, surse americane au declarat pentru Reuters că ordinul a venit direct de la Casa Albă. În ultimele zile, însă, nimeni nu și-a asumat public decizia. Analiștii consideră că Donald Trump a realizat că o asemenea măsură l-ar putea costa scump din punct de vedere electoral.

Olena Tregub, founder and Secretary General of NAKO: „Aparent, dintr-un anumit motiv, Trump a decis că înfrângerea Ucrainei ar fi în avantajul său. Vor muri mai mulți ucraineni și mai mulți civili, pentru că nu ne putem apăra spațiul aerian. Vor fi mai mulți morți și pe frontul ucrainean. Va fi o tragedie, dar Ucraina nu va capitula cu siguranță din cauza acestor decizii ale lui Donald Trump”.

Rusia bombardează centralele energetice din Kiev în timp ce dă vina pe Ucraina

Chiar în timp ce drone și rachete rusești cădeau peste centralele care alimentează Kievul cu energie, oficialii ruși au ieșit cu declarații în care dădeau vina pe Ucraina pentru eșecul așa-numitului acord anunțat de Trump.

Sergey Lavrov, Russian Foreign Minister: „Domnul Zelenski a declarat în repetate rânduri, inclusiv public, cred, următoarele: „Nu mă mai bateți la cap cu acest acord privind motorina. Dați-mi, în schimb, rachete pentru sistemele Patriot. Trebuie să continui să atac sectorul energetic rusesc, inclusiv rafinăriile de petrol”.

Analiștii spun că Rusia încearcă să provoace o ruptură între Statele Unite, pe de o parte, și Europa și Ucraina, pe de altă parte.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Continuăm să vedem o atitudine distructivă din partea țărilor europene. În loc să salute acest acord, acestea l-au criticat dur, vizându-l în special pe președintele Trump și deciziile administrației americane”.

Între timp, Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles, unde participă la un summit de două zile al Consiliului European. Joi seară, liderul ucrainean s-a întâlnit cu președintele francez Emmanuel Macron, cu regele Philippe al Belgiei și cu premierii Poloniei, Danemarcei și Belgiei. Vineri, Zelenski are programate discuții cu liderii Uniunii Europene și cu premierii Ungariei, Finlandei și Suediei.