Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

Stiri externe
27-10-2025 | 20:35
×
Codul embed a fost copiat

„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.

autor
Stirileprotv

Liderul de la Kremlin anunțase anterior teste finale pentru o rachetă de croazieră, cu propulsie nucleară, care poate transporta și focoase nucleare.

Este complet nepotrivit, a mai spus președintele american, sugerând chiar că sunt posibile noi sancțiuni pentru Rusia.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state puteri nucleare”.

Putin a dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - Burevestnik - Vestitorul Furtunii.

Citește și
vladimir putin
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”.

Aflat în drum spre Japonia, la bordul Air Force One, Donald Trump a reacționat cu iritare.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu cred că este potrivit din partea lui Putin să spună așa ceva, apropo. Ar trebui să pună capăt războiului, un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână și care acum se află în al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”.

Și a ținut să-i mai transmită un mesaj.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar lângă coastele lor, așa că nu trebuie să parcurgă 12.000 de kilometri. Și nu se joacă ei cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebui să tensioneze relațiile dintre Moscova și Washington. Rusia lucrează în mod constant pentru a-și asigura propria securitate. Dezvoltarea de noi sisteme de armament, inclusiv cele menționate, are loc tocmai în cadrul acestei misiuni. Asigurarea securității este o problemă vitală pentru Rusia, mai ales pe fondul stării de spirit militariste, pe care o vedem, în primul rând, din partea europenilor”.

Vladimir Putin a anunțat în 2018 dezvoltarea rachetei Burevestnik, care pentru NATO are numele de cod Skyfall - Prăbușirea cerului. Putin a susținut încă de atunci că racheta va avea o rază de acțiune nelimitată, permițându-i să înconjoare globul nedetectată de sistemele de apărare antirachetă.

Totuși specialiștii militari occidentali pun sub semnul întrebării valoarea strategică și capacitatea propulsorului cu energie nucleară. Mai ales că, până acum, doar câteva teste au avut succes, si acelea parțial. Se pare că racheta Burevestnik a suferit o explozie în 2019, în timpul unor teste la un poligon naval, în urma căreia au murit cinci ingineri specialiști în domeniul nuclear și doi militari.

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 27-10-2025 20:33

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești
Stiri externe
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești

Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune
Stiri externe
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune

Kremlinul se află în alertă maximă pe măsură ce Rusia dă semne de slăbiciune. Vladimir Putin se teme de o eventuală lovitură de stat, în timp ce presiunea externă, inclusiv din partea lui Donald Trump, îl forțează să joace ultimele cărți.

”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump
Stiri externe
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare
Stiri Politice
Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare

Guvernul a modificat Ordonanța 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție la doar trei săptămâni de la adoptare. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28