Trump l-a criticat pe Putin pentru că a testat o nouă rachetă de croazieră: „Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina”

„Mai bine ar pune capăt războiului din Ucraina, decât să testeze rachete”, i-a răspuns Donald Trump lui Vladimir Putin.

Liderul de la Kremlin anunțase anterior teste finale pentru o rachetă de croazieră, cu propulsie nucleară, care poate transporta și focoase nucleare.

Este complet nepotrivit, a mai spus președintele american, sugerând chiar că sunt posibile noi sancțiuni pentru Rusia.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Capacitățile noastre de descurajare nucleară sunt la cel mai înalt nivel. Probabil că nu este o exagerare să spunem că sunt mai avansate decât ale celorlalte state puteri nucleare”.

Putin a dezvăluit că armata sa a testat cu succes o nouă rachetă de croazieră - Burevestnik - Vestitorul Furtunii.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Are propulsie nucleară și rază de acțiune nelimitată. Vorbim de armament unic, fără egal în lume”.

Aflat în drum spre Japonia, la bordul Air Force One, Donald Trump a reacționat cu iritare.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu cred că este potrivit din partea lui Putin să spună așa ceva, apropo. Ar trebui să pună capăt războiului, un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână și care acum se află în al patrulea an. Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”.

Și a ținut să-i mai transmită un mesaj.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei știu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar lângă coastele lor, așa că nu trebuie să parcurgă 12.000 de kilometri. Și nu se joacă ei cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Nu există nimic aici care ar putea sau ar trebui să tensioneze relațiile dintre Moscova și Washington. Rusia lucrează în mod constant pentru a-și asigura propria securitate. Dezvoltarea de noi sisteme de armament, inclusiv cele menționate, are loc tocmai în cadrul acestei misiuni. Asigurarea securității este o problemă vitală pentru Rusia, mai ales pe fondul stării de spirit militariste, pe care o vedem, în primul rând, din partea europenilor”.

Vladimir Putin a anunțat în 2018 dezvoltarea rachetei Burevestnik, care pentru NATO are numele de cod Skyfall - Prăbușirea cerului. Putin a susținut încă de atunci că racheta va avea o rază de acțiune nelimitată, permițându-i să înconjoare globul nedetectată de sistemele de apărare antirachetă.

Totuși specialiștii militari occidentali pun sub semnul întrebării valoarea strategică și capacitatea propulsorului cu energie nucleară. Mai ales că, până acum, doar câteva teste au avut succes, si acelea parțial. Se pare că racheta Burevestnik a suferit o explozie în 2019, în timpul unor teste la un poligon naval, în urma căreia au murit cinci ingineri specialiști în domeniul nuclear și doi militari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













