Au trecut 10 ani de când Vladimir Putin a vizitat oficial Statele Unite. Iată ce s-a întâmplat data trecută

15-08-2025 | 13:18
Vladimir Putin rade
Vladimir Putin și Donald Trump s-au întâlnit de mai multe ori în trecut, dar niciodată pe teritoriul american. Vineri, liderii rus și american se vor vedea față în față acolo unde cele două țări se întâlnesc: în Alaska.  

Cristian Matei

Ultima dată când cei doi s-au întâlnit a fost la summitul G20 de la Osaka, în 2019, în timpul primului mandat al lui Trump.

Dar au trecut 10 ani de când Putin a vizitat ultima oară Statele Unite.

Sky News a realizat o analiză a ceea ce s-a întâmplat în timpul acelei călătorii și la ce ne putem aștepta de la summit-ul din Alaska.

Ce s-a întâmplat ultima dată când Putin a fost în SUA?

Vladimir Putin a călătorit la New York în septembrie 2015 pentru a lua cuvântul în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite și s-a întâlnit cu președintele de atunci, Barack Obama, în timpul vizitei sale.

putin trump urss
ISW: Războiul din Ucraina, „o afacere internă” pentru Rusia. Kremlinul neagă dizolvarea URSS și respinge Vestul din negocieri

În timpul unei sesiuni foto la începutul ședinței, cei doi bărbați au zâmbit la cameră, dându-și mâinile într-o strângere fermă. Însă întâlnirea lor de 90 de minute, care a avut loc în spatele ușilor închise, este amintită ca fiind una rece.

getty

Obama l-a criticat aspru pe Putin pentru conflictul din estul Ucrainei, unde trupele ucrainene luptă împotriva separatiștilor susținuți de Rusia încă din 2014.

Cei doi lideri s-au ciocnit verbal și pe tema Siriei și a soartei președintelui de atunci, Bashar al Assad, într-un moment în care Moscova era gata să intervină militar de partea lui Assad împotriva forțelor rebele.

-► Deci, ce s-a întâmplat de atunci?

Multe lucruri. Donald Trump și-a încheiat primul mandat prezidențial și a început al doilea. El a păstrat legătura cu omologul său rus de la câștigarea alegerilor din 2016. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2017, la Hamburg, în Germania, în cadrul summitului economic G20.

Cea mai faimoasă întâlnire a lor a avut loc în 2018, la Helsinki, în Finlanda, unde Trump a stârnit reacții negative după ce a declarat reporterilor că are mai multă încredere în Putin decât în propriile servicii de informații, după ce liderul rus a negat că Moscova ar fi intervenit în alegerile din 2016.

donald trump vladimir putin

Fără îndoială, cea mai mare schimbare este faptul că Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Cei doi nu s-au mai întâlnit personal de atunci, dar chiar înainte de a fi reales, Trump a afirmat că este capabil să pună capăt conflictului.

Asigurarea unui armistițiu permanent a fost de atunci o prioritate pentru administrația Trump, iar în încercarea de a fi perceput ca un „negociator”, Donald Trump a insistat de numeroase ori pentru o întâlnire personală cu Putin.

A urmat o serie de negocieri de pace, dar nu s-au înregistrat semne de schimbare pe câmpul de luptă.

Frustrările au crescut și, în iulie, Trump a declarat că va aplica „tarife severe” Rusiei și țărilor care continuă să cumpere petrol rusesc, cu excepția cazului în care Moscova ajunge la un acord de pace cu Ucraina în termen de 50 de zile.

Două săptămâni mai târziu, pe 28 iulie, el a declarat că va scurta acest termen la 10-12 zile.

-► Vladimir Putin, primul președinte rus care vizitează Alaska

Alaska – pe care Statele Unite au cumpărat-o de la Imperiul Rus acum 158 de ani – nu numai că leagă fizic cele două țări peste întinderea polară, dar este importantă din punct de vedere geopolitic datorită resurselor sale neexploatate de combustibili fosili, spune David Blevins, corespondentul Sky News în Statele Unite.

Când liderii se vor întâlni la îndepărtata bază militară Elmendorf-Richardson, o instalație militară americană din Anchorage, aceasta va marca prima vizită a lui Trump în Alaska de la începutul celui de-al doilea mandat al său, iar Vladimir Putin va deveni primul președinte rus care vizitează acest stat.

Domnul Trump a insistat agresiv pentru un control mai mare în Arctica și, prin organizarea de discuții acolo, spune Blevins, concentrează conversația asupra unui domeniu în care mizele energetice și teritoriale globale sunt mari.

Călătoria în sine nu este o sarcină ușoară. Lui Putin îi va lua nouă ore să ajungă din Moscova, iar lui Trump opt ore din Washington DC.

Corespondenta Sky News în SUA, Martha Kelner, spune că întâlnirea din Alaska îi permite lui Putin să evite să zboare peste „ceruri ostile”, eliminând orice pericol pentru liderul rus cauzat de mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională.

Curtea nu este recunoscută în SUA.

-► Ce vor ambele părți de la această întâlnire?

Într-o conferință de presă marți, Donald Trump a declarat că va folosi întâlnirea pentru a vedea ce „are în minte” Vladimir Putin pentru a pune capăt invaziei pe scară largă a Ucrainei, care durează de trei ani și jumătate.

Președintele SUA a declarat că va „vedea care sunt parametrii” unui acord de pace, dar a subliniat că acesta va include „un schimb de teritorii” între Rusia și Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins în mod constant ideea că Ucraina trebuie să se angajeze să cedeze teritorii pentru a asigura un armistițiu.

În prezent, Rusia deține un control instabil asupra a patru regiuni ale țării, două în estul țării și două în sud.

Corespondentul Sky News în SUA, James Matthews, a declarat în podcastul Trump 100 că, dacă ar fi existat un acord de pace istoric, ar fi fost necesare luni de negocieri în culise.

În schimb, Trump „pare să improvizeze”, mai spune Matthews.

Intalnire informala intre cei mai puternici oameni ai lumii. Ce au discutat Putin si Obama, inghesuiti la o masuta retrasa

Sursa: Sky News

15-08-2025 13:11

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

De Sfânta Maria, Nicușor Dan a ales să participe la o slujbă la o mănăstire, în loc de festivităţile oficiale din Constanța
Stiri Politice
De Sfânta Maria, Nicușor Dan a ales să participe la o slujbă la o mănăstire, în loc de festivităţile oficiale din Constanța

Președintele României Nicușor Dan a fost, vineri, la Mănastirea Sâmbata de Sus din județul Brasov, pentru slujba de Sfânta Maria.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

