Cine este atacatorul care a împușcat doi soldați lângă Casa Albă. Donald Trump: A fost adus cu avionul de Administrația Biden

La Washington, într-un „atac țintit", după cum spun autoritățile, doi soldați ai Gărzii Naționale au fost grav răniți, împușcați la două străzi de Casa Albă.

Bărbatul care a tras asupra celor doi militari când aceștia patrulau, este un afgan de 29 de ani. Potrivit celor de la Fox News, individul a colaborat cu agenții CIA, în Kandahar, și a fost extras din Afganistan, în momentul retragerii haotice a forțelor americane, din august 2021.

Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

În imaginile filmate de martori se văd polițiști care încearcă să resusciteze un soldat al Gărzii Naționale, căzut la pământ. Al doilea soldat zace pe asfalt, înconjurat de polițiști.

Localnic: „Eram atent mai ales la ce se întâmplă cu tânărul soldat din Garda Națională, care sângera la cap. Dar totul... adică, oamenii erau pur și simplu în stare de șoc. Am văzut câțiva oameni fugind, de la colțul străzii, Strada 17... Strigau că cineva trage, așa că am încercat să mă adăpostesc, pe margine...”

Victimele au ripostat cu focuri de armă. Iar atacatorul, deja rănit, a fost imobilizat de alți doi membri ai Gărzii Naționale, aflați în apropiere. Președintele Trump era în Florida în momentul atacului.

Donald Trump: „Acest atac odios a fost un act al răului, un act de ură și de teroare. Sunt hotărât să mă asigur că animalul care a comis această atrocitate va plăti cel mai aspru preț posibil.”

Departamentul Securității Interne l-a identificat pe atacator ca fiind Rahmanullah Lakamal, „un străin criminal din Afganistan". Statutul său de imigrant nu este clar.

Însă zeci de mii de afgani au intrat în America sub protecții speciale de imigrare, după retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan.

Donald Trump: „El a fost adus cu avionul de Administrația Biden în septembrie 2021, în acele zboruri infame despre care vorbea toată lumea. Nimeni nu știa cine intră.”

Trebuie acum să reexaminăm situația fiecărui străin care a venit în țara noastră din Afganistan, cu aprobarea lui Biden.

Serviciile de Cetățenie și Imigrare au anunțat că suspendă pe o perioadă nedeterminată procesarea cererilor de imigrare ale cetățenilor afgani.

Președintele Trump a emis un decret de urgență pentru a menține Garda Națională la Washington, unde vor fi desfășurați încă 500 de soldați. Asta deși un judecător federal a decis că mobilizarea acestor forțe în capitală „este ilegală".

