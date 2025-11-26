Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă

Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.

Mai multe autospeciale s-au deplasat la fața locului, dar purtătorul de cuvânt nu a confirmat și nici nu a negat imediat dacă vreun membru al Gărzii Naționale a fost împușcat, mai notează AP.

Departamentul de Poliție Metropolitană a declarat că intervenea în urma unor focuri de armă. De asemenea, autoritățile au cerut oamenilor să evite zona.

„Casa Albă este la curent cu această situație tragică și o monitorizează activ. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.

Poliția a izolat mai multe blocuri de pe strada 17 NW, în apropierea Casei Albe. Un suspect se află deja în custodia poliției.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













