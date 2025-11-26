Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.
Mai multe autospeciale s-au deplasat la fața locului, dar purtătorul de cuvânt nu a confirmat și nici nu a negat imediat dacă vreun membru al Gărzii Naționale a fost împușcat, mai notează AP.
Departamentul de Poliție Metropolitană a declarat că intervenea în urma unor focuri de armă. De asemenea, autoritățile au cerut oamenilor să evite zona.
„Casa Albă este la curent cu această situație tragică și o monitorizează activ. Președintele a fost informat”, a declarat Karoline Leavitt, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Președintele Trump se află în Florida.
Poliția a izolat mai multe blocuri de pe strada 17 NW, în apropierea Casei Albe. Un suspect se află deja în custodia poliției.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: SUA, impuscaturi, casa alba,
Dată publicare:
26-11-2025 21:59