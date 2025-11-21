Șase congresmeni democrați, acuzați de răsvrătire. Donald Trump a răbufnit: „Trădători! Închideți-i!”

La Washington, Donald Trump a provocat un val de indignare după ce i-a acuzat de răzvrătire pe șase congresmeni democrați, foști militari și membri ai comunității de informații.

Parlamentarii au postat un videoclip în care le transmiteau soldaților americani că pot refuza ordine ilegale date de superiori.

Mesajul vine pe fondul tensiunilor din Caraibe, unde armata Statelor Unite a scufundat până acum zeci de nave așa-zis ale traficanților.

Liderul de la Casa Albă a cerut arestarea și judecarea pentru trădare a democraților, fiind acuzat la rândul său de incitare la violență.

În videoclip, cei șase congresmeni democrați se adresează direct militarilor americani.

Mesajul l-a scos din sărite pe Donald Trump.

„Asta este cu adevărat rău și periculos pentru țara noastră. Cuvintele lor nu pot fi lăsate fără răspuns. Comportament de răzvrătiți din partea unor trădători! Închideți-i! Răzvrătirea poate fi pedepsită cu moartea”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare.

Câteva minute mai târziu, liderul de la Casa Albă a repostat pe contul său postarea cuiva care cerea... spânzurarea acestor oficiali. Mesajele virulente ale lui Donald Trump au sunat alarma în tabăra democrată.

Chuck Schumer, șeful democraților din Senatul SUA: „Președintele Statelor Unite cere executarea unor oficiali aleși. Nu am văzut niciodată un președinte și nici nu am auzit despre unul care să fi făcut mai multe pentru a încuraja violența politică”.

Liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, a cerut Poliției Capitoliului să ofere protecție specială pentru senatorii Elissa Slotkin și Mark Kelly, spunând că, citez, "trebuie să fim îngrijorați când președintele face astfel de afirmații".

În tabăra republicană, șeful Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a sărit în apărarea lui Donald Trump.

Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA: „A fost complet nepotrivit din partea așa-zișilor lideri din Congres să încurajeze tinerii militari să nu respecte ordinele”.

Pe de altă parte, în fața presei, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe s-a încurcat în explicații.

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe: „(Democrații) îi încurajează pe militari să nu urmeze ordinele legale! Era vorba despre ordinele ilegale. Au lăsat să se înțeleagă că președintele a dat ordine ilegale, ceea ce nu este adevărat. Fiecare ordin dat este legal”.

La câteva ore după declarația lui Karoline Leavitt, un judecător federal a decis că președintele Donald Trump și Departamentul Apărării au trimis ilegal Garda Națională în Washington D.C.

Potrivit deciziei, administrația republicană a depășit limitele autorității și a acționat contrar legii atunci când a dispus mobilizarea trupelor în oraș.

