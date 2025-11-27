Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

27-11-2025 | 08:17
Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

Vlad Dobrea

„Suspectul arestat este un străin care a intrat în ţara noastră din Afganistan” şi care „a fost adus aici de guvernul Biden în septembrie 2021”, a declarat preşedintele american, din Florida, unde îşi petrece sărbătoarea de Ziua Recunoştinţei.

El a spus că guvernul său trebuie acum să „reexamineze” toate persoanele venite din Afganistan în Statele Unite în timpul mandatului predecesorului său democrat, Joe Biden.

Donald Trump a lansat o diatribă vehementă împotriva imigraţiei, calificată drept „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale”, reproşându-i predecesorului său că a permis intrarea „a milioane” de străini în Statele Unite.

Împuşcăturile au avut loc miercuri după-amiază în centrul capitalei americane, ocupată din august de sute de militari de rezervă care efectuează patrule pe jos, la cererea lui Donald Trump şi împotriva avizului autorităţilor locale democrate.

Cei doi militari loviţi sunt „grav răniţi”, iar presupusul trăgător este şi el „grav rănit”, a scris mai devreme preşedintele pe reţeaua sa Truth Social, calificându-l pe autorul atacului drept „animal” care „va plăti scump” pentru fapta sa.

Este vorba despre cel mai grav atac comis împotriva Gărzii Naţionale de la desfăşurarea acesteia în ultimele luni în oraşele democratice.

În jurul orei 14:15, ora Washingtonului, „un suspect a ajuns la colţul străzii, a ridicat arma şi a tras asupra gardienilor naţionali” care patrulau, a declarat într-o conferinţă de presă Jeffery Carroll, un oficial al poliţiei din Washington, vorbind despre un „trăgător singuratic”.

Alţi membri ai Gărzii Naţionale „au reuşit să-l imobilizeze pentru a-l aresta”, a adăugat el.

„Focurile de armă au fost ţintite”, a declarat Muriel Bowser, primarul democrat al Washingtonului, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă.

Cei doi militari se află în „stare critică”, a insistat în faţa camerelor Kash Patel, directorul FBI.

Patrick Morrisey, guvernatorul statului Virginia de Vest, din care provin cele două victime, a anunţat pe X că acestea au sucumbat rănilor, înainte de a se retracta.

Poliţia din Washington a declarat că, deocamdată, „nu are cunoştinţă de niciun motiv”.

Casa Albă a acuzat opoziţia democrată că a „diabolizat” soldaţii, criticând desfăşurarea lor şi acuzându-l pe Donald Trump că îşi depăşeşte puterile.

La locul împuşcăturilor, într-un cartier de birouri situat la două străzi de Casa Albă, jurnaliştii AFP au văzut o persoană îmbrăcată în uniformă militară fiind evacuată pe o targă.

Mohammed Elkattabi tocmai vizitase Casa Albă împreună cu familia când a „văzut o mulţime de poliţişti şi maşini de poliţie trecând cu viteză”. „Am văzut două maşini civile”, a povestit el pentru AFP.

Fiul său de şase ani, a precizat el, „învaţă istorie la şcoală şi acum a putut vedea istoria în direct”, într-o ţară marcată de violenţe politice şi crime cu arme de foc.

Împuşcăturile au avut loc într-un climat politic foarte tensionat în Statele Unite, zguduite la începutul lunii septembrie de asasinarea lui Charlie Kirk, un tânăr influencer ultra-conservator aliat al preşedintelui, el însuşi victimă a unei tentative de asasinat în timpul campaniei prezidenţiale din 2024.

În ultimele luni, preşedintele a trimis Garda Naţională la Los Angeles şi Washington, împotriva avizului autorităţilor locale democrate, afirmând că aceste întăriri sunt necesare pentru a combate criminalitatea şi imigraţia ilegală.

Secretarul Apărării Pete Hegseth a anunţat miercuri trimiterea a 500 de militari suplimentari la Washington, ceea ce va duce numărul acestora la peste 2.500.

Municipalitatea a sesizat justiţia pentru a solicita retragerea Gărzii Naţionale, iar instanţele i-au dat dreptate săptămâna trecută.

Sursa: News.ro

