"Nu veţi avea un război fără sfârşit", a insistat el, adăugând că va fi, în schimb, o "acţiune rapidă şi decisivă".

"Ar putea dura ceva timp, dar nu ani", a subliniat Netanyahu.

Scopul va fi "crearea condiţiilor necesare pentru ca poporul iranian să îşi poată lua destinul în propriile mâini şi forma propriul guvern ales democratic, care va face din Iran o ţară diferită", a continuat el.

Benjamin Netanyahu a mai declarat că Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul deoarece programele sale nuclear şi de rachete balistice erau pe punctul de a deveni "intangibile".

"Dacă nu s-ar fi luat nicio măsură acum, în viitor nu s-ar mai fi putut lua nicio măsură", a asigurat el.

După războiul de 12 zile şi atacurile aeriene israeliano-americane din iunie 2025, iranienii "au început să construiască noi situri, buncăre subterane care le-ar fi făcut programele de rachete balistice şi de arme nucleare intangibile în câteva luni", a explicat Netanyahu.