Nu vreau afaceri cu ei" (cu Spania - n.r.), a insistat preşedintele american, citat de Reuters. Cât despre NATO, preşedintele american a afirmat că nu este încântat de NATO din cauza Groenlandei şi a Iranului.

"Groenlanda este o mare problemă pentru noi", a insistat Trump, după ce în ajun a afirmat că acest teritoriu semiautonom danez ar trebui să fie controlat de SUA, nu de Danemarca.

El a primit miercuri replica premierului danez Mette Frederiksen, care a reiterat că "Groenlanda nu este de vânzare".

Armistițiul cu Iranul s-a „încheiat”

În privinţa memorandumului de înţelegere cu Iranul, care viza încetarea ostilităţilor din Orientul Mijlociu, preşedintele american a declarat: "cred că e terminat". "Nu vreau să am de-a face cu ei, sunt oameni bolnavi", a declarat Trump despre liderii iranieni, în contextul în care Statele Unite au atacat peste 80 de ţinte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit şi Bahrain.

Washingtonul a reinstaurat, de asemenea, sancţiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părţi se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înţelegere, semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Trump a vorbit alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, înaintea summitul alianţei de la Ankara.

Marți, la sosire, Donald Trump a spus, din nou, că "ar putea" retrage trupele americane din Europa și că a fost foarte dezamăgit de NATO, care nu l-a ajutat în războiul cu Iranul. În schimb, Trump a fost impresionant de primirea regească pe care i-a făcut-o marele său prieten Recep Tayyip Erdogan.

Tot marți, preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi ”foarte dezamăgit” de NATO în războiul pe care el l-a lansat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara, la un summit al Alianţei Nord-Atlantice, relatează AFP.

În ultimele luni, cele mai dure cuvinte ale sale au fost îndreptate împotriva Spaniei, Italiei, Germaniei, Franţei şi Regatului Unit, cărora le reproşează că au refuzat sprijinul logistic pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau accesul la bazele lor militare în momente cheie ale conflictului cu Teheranul.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării utilitatea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi împărţirea sarcinilor între membrii acesteia. Republicanul, care va participa săptămâna viitoare la summitul Alianţei din Turcia, a declarat că va fi prezent la întâlnire "doar din respect" pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.