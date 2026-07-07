În schimb, Trump a fost impresionant de primirea regească pe care i-a făcut-o marele său prieten Recep Tayyip Erdogan.

Volodimir Zelenski și-a folosit discursul la summitul NATO pentru a le cere aliaților sisteme de apărare antiaeriană de care are nevoie urgentă, în condițiile escaladării atacurilor Rusiei.

Limuzina președintelui american a fost escortată de cavalerie, apoi a urmat o ceremonie de primire fastuoasă la palatul prezidențial, cu salve de tun și onoruri militare.

Donald Trump, președintele SUA: „Suntem prieteni, avem o relație grozavă. Este o chimie bună între noi”.

Summitul NATO începe, însă, într-o atmosferă de neîncredere pe cele două maluri ale Atlanticului.

Reporter: Sunteți satisfăcut de progresele făcute de Alianță?

Donald Trump: Vom vedea. Am fost foarte dezamăgit de NATO. Sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia, unde prietenul meu este, întâmplător, un lider foarte puternic... este posibil să nu fi participat.

NATO a prezentat o serie de proiecte militare în valoare de zeci de miliarde de dolari, într-o încercare de a-l convinge pe Trump că aliații Americii transformă cheltuielile crescute pentru apărare în capacități reale.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Capacitatea de informații, supraveghere și recunoaștere este esențială pentru Alianță. Ea ne oferă imaginea de ansamblu de care avem nevoie pentru a lua deciziile corecte și pentru a rămâne cu un pas înaintea amenințărilor”.

De asemenea, NATO va achiziționa drone de supraveghere de înaltă atitudine fabricate de gigantul american Northrop Grumman.

În plus, alianța va lansa o flotă de transport aerian strategic formată din aeronave Airbus A400M.

Aliații urmează să își reafirme sprijinul pentru Volodimir Zelenski, care s-a alăturat summitului de la Ankara.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Vă rog ca mai multă hotărâre și mai multe decizii privind apărarea antiaeriană să se numere printre principalele rezultate ale acestui summit NATO de la Ankara. Mâine voi discuta cu președintele Trump. Ceea ce este cel mai important astăzi este să găsim o modalitate de a obține cât mai rapid și în cantități cât mai mari rachete pentru sistemele Patriot”.

Kremlinul va urmări cu atenție summitul de la Ankara, a transmis purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

După o zi importantă, cu un forum în care aliații și industria de apărare au făcut anunțuri despre contracte majore de armament și cheltuieli pentru apărare, iată că a venit momentul ca liderii să stea la aceeași masă, împreună cu președintele Trump.

Marți seară, președintele Turciei și Prima Doamnă vor găzdui, la complexul prezidențial, o recepție și un dineu pentru șefii de stat și de guvern, împreună cu soțiile și partenerele lor. Președintele României și partenera sa vor fi prezenți. Cei doi au ajuns în capitala Turciei în jurul orei 15.

Întâlnirea de lucru a liderilor celor 32 de state membre va avea loc miercuri și ar urma să dureze aproximativ trei ore. Formatul este unul mai scurt decât la alte summituri, într-un efort de a evita discuțiile prea lungi și de a menține atenția președintelui Trump. Acesta a declarat deja la Ankara că a fost "foarte dezamăgit de NATO" și s-a plâns că aliații nu au fost alături de Statele Unite în conflictul din Iran.

În acest context, liderii NATO anunță că Europa și Canada cheltuiesc tot mai mult pentru propria apărare. În 2025, aliații europeni și Canada și-au majorat cheltuielile militare cu aproape 139 de miliarde de dolari în termeni nominali - o creștere de aproape 20% față de 2024.

Iar România spune că va accelera, la rândul ei, investițiile în apărare. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că România a avut anul trecut o alocare de 2,24% din PIB pentru apărare, iar planul este ca ținta de 3% să fie atinsă înainte de termenul maxim stabilit.