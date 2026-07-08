Preţurile petrolului au crescut cu peste 5% în urma anunţului.

Trezoreria SUA a declarat că va acorda o perioadă de tranziţie până pe 17 iulie pentru tranzacţiile cu petrol iranian care fuseseră permise în temeiul licenţei acum revocate.

Petroliere atacate în Ormuz

Măsura luată de SUA a venit după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile necunoscute în şi în apropierea Strâmtorii Ormuz în ultimele zile, a declarat într-un raport agenţia UKMTO, afiliată marinei britanice. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Teheranului şi nicio revendicare a responsabilităţii.

Un alt oficial american, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a declarat că indiciile iniţiale arată că Iranul a tras asupra celor trei nave comerciale.

Acord fragil între Teheran și Washington

Atacurile şi răspunsul SUA ameninţă să pună în pericol fragila înţelegere diplomatică dintre Washington şi Teheran, crescând riscul ca noi represalii să compromită negocierile privind un acord mai amplu.

Totuşi, oficialul american citat iniţial de Reuters a declarat că negociatorii continuă să lucreze cu bună-credinţă în vederea unui acord final cu Iranul, în ciuda ultimei escaladări.

Posibila escaladare survine în contextul în care ambele părţi lucrau la un acord care includea limitări ale programului nuclear al Iranului şi ridicarea unor sancţiuni, inclusiv a restricţiilor privind exporturile de petrol.

Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă între Iran şi Oman, este unul dintre cele mai importante puncte pentru transporturile energetice din lume, prin care trec zilnic aproximativ o cincime din consumul global de petrol şi volume mari de transporturi de gaz natural lichefiat.

Orice întrerupere prelungită ar putea determina creşterea preţurilor la energie şi ar spori presiunea asupra consumatorilor şi guvernelor care se confruntă deja cu costuri mai mari ale combustibilului.

Exporturile de petrol rămân o sursă esenţială de venituri pentru Iran, asigurând miliarde de dolari în valută forte care contribuie la finanţarea cheltuielilor guvernamentale şi la susţinerea unei economii slăbite de ani de sancţiuni impuse de SUA.

În ciuda restricţiilor, Teheranul a reuşit să-şi extindă livrările în ultimii ani, în mare parte către China, făcând din vânzările de petrol una dintre cele mai importante surse de susţinere economică ale ţării.

Orice efort reînnoit de a limita aceste exporturi ar putea exercita o presiune suplimentară asupra finanţelor Iranului şi asupra capacităţii sale de a susţine programele interne şi activităţile regionale.