"Forţele americane au lovit sistemele iraniene de apărare aeriană, reţelele de comandă şi control, staţiile radar de coastă, capacităţile de rachete antinavale şi peste 60 de ambarcaţiuni mici ale Gărzii Revoluţionare Islamice din strâmtoare şi din apropierea acesteia, pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra comerţului internaţional care circulă prin coridorul comercial internaţional", a transmis, miercuri dimineaţă, CENTCOM pe X.

CENTCOM a adăugat că forţele sale "rămân în poziţie de luptă şi pregătite să tragă Iranul la răspundere atunci când acordul nu este respectat sau nu se conformează prevederilor acestuia".

Iranul ameninţă că va da un "răspuns zdrobitor" la atacurile SUA

Iranul a avertizat în primele ore ale zilei de miercuri că va da un "răspuns zdrobitor" la atacurile SUA - în contextul în care armistiţiul dintre cele două ţări se află pe un teren din ce în ce mai instabil.

"Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor da un răspuns zdrobitor la agresiunea şi acţiunile teroriste ale SUA", a anunţat Comandamentul militar comun suprem al Iranului, Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, potrivit postului public de televiziune IRIB.

Comandamentul a adăugat că "în niciun caz nu va permite interferenţe în afacerile sau gestionarea Strâmtorii Ormuz".

De asemenea, a precizat că "singura cale sigură" pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz este pe rutele desemnate de Iran.

Statele Unite au lansat noi atacuri împotriva a zeci de ţinte din Iran în noaptea de marţi spre miercuri şi au reinstituit sancţiunile ca "pedeapsă" pentru atacurile asupra navelor comerciale din apropierea căii navigabile disputate.

Sirene au sunat în Bahrain, anunţă Ministerul de Interne

Sirene au sunat în Bahrain, a anunţat Ministerul de Interne al ţării pe X, îndemnând cetăţenii să "rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur".

Avertismentul a venit după ce Iranul a declarat că va da un "răspuns zdrobitor" la recentele atacuri ale SUA.

Bahrainul este sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, însărcinată cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roşii şi a Mării Arabiei.

Pe parcursul războiului, Iranul a atacat în repetate rânduri baze militare americane din Orientul Mijlociu, inclusiv în Bahrain.

Mai multe explozii pe insula Kharg

Au fost raportate explozii pe insula iraniană Kharg, un punct strategic vital pentru exporturile de petrol ale Teheranului, a anunţat presa de stat iraniană miercuri dimineaţă.

Insula, o fâşie de pământ cu o lungime de aproximativ opt kilometri situată în largul coastei iraniene, reprezintă o linie vitală pentru economia Teheranului, gestionând, de regulă, circa 90% din exporturile de ţiţei ale ţării.

Oficialii americani au descris-o drept "punctul central al întregii aprovizionări cu petrol a Iranului".

Relatarea postului Press TV menţionează că pe insulă s-au auzit "mai multe explozii".

De asemenea, s-a raportat un nou val de explozii pe insula Qeshm - cea mai mare insulă iraniană din Golful Persic, considerată parte a sistemului defensiv al ţării în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Statele Unite au lovit ambele insule în repetate rânduri, iar preşedintele american Donald Trump a vehiculat anterior ideea preluării controlului asupra insulei Kharg, precum şi asupra altor elemente ale infrastructurii petroliere iraniene.