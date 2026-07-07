Erdogan i-a primit pe liderii NATO la dineul oficial de la Ankara. Nicușor Dan, lângă Trump în fotografia de grup

Astfel, Erdogan și prima doamnă i-au întâmpinat pe șefii de stat și de guvern și pe soțiile acestora pe treptele clădirii principale a complexului prezidențial, salutând fiecare invitat în parte înainte de a poza pentru fotografii comemorative. Așa cum se vede în fotografia articolului, președintele Nicușor Dan a prins un loc favorabil în poza de grup, chiar în spatele lui Donald Trump.

Liderul turc și soția sa, Emine Erdogan, au organizat marți seară o recepție și o cină oficială de stat în onoarea șefilor de stat și de guvern și a soțiilor acestor, cu ocazia participării la summitul crucial al NATO de la Ankara.

Agenția de presă Anadolu notează că președintele SUA a părut să se bucure de spectacol, arătând cu degetul mare în sus în semn de apreciere în timp ce fanfara Forțelor Armate Turce cânta.

Summitul de la Ankara reunește liderii celor 32 de state membre ale alianței, precum și parteneri-cheie, pentru a discuta despre capacitatea de apărare a Europei, obiectivele alianței privind cheltuielile de apărare, modernizarea militară și sprijinul continuu acordat Ucrainei.

Reuniunea de la Ankara marchează cel de-al doilea summit NATO găzduit de Turcia, după summitul de la Istanbul din 2004. Reuniunea oferă, de asemenea, o platformă pentru întâlniri bilaterale între Turcia și țările aliate privind cooperarea politică, de securitate și economică.

Marți dimineață, Erdogan s-a întâlnit separat cu Trump, cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și cu omologul său finlandez, Alexander Stubb.

Miercuri, Erdogan va ține discursul de deschidere al summitului. Ulterior, Erdogan și alți lideri NATO vor poza pentru o fotografie de grup.