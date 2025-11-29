Trump declară spațiul aerian al Venezuelei „închis în întregime”. FAA a avertizat despre o „situație potențial periculoasă”

Stiri externe
29-11-2025 | 16:18
Donald Trump
Getty

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

autor
Sabrina Saghin

„Către toate Liniile Aeriene, Piloţii, Traficanţii de Droguri şi Traficanţii de Persoane, vă rog consideraţi SPAŢIUL AERIAN DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME", a scris Trump în reţeaua sa Truth Social; majusculele îi aparţin.

Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administraţia de reglementare a aviaţiei din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situaţie potenţial periculoasă" la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situaţii de securitate în curs de înrăutăţire şi a unei activităţi militare în creşte în sau împrejurul" acestei ţări.

Venezuela a retras licenţele de operare pentru şase linii aeriene internaţionale importante, care îşi suspendaseră zborurile acolo după avertismentul FAA. 

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, venezuela,

Dată publicare: 29-11-2025 16:18

Citește și...
Trump: Militarii americani vor începe în curând operațiuni terestre în Venezuela, împotriva traficanților de droguri
Stiri externe
Trump: Militarii americani vor începe în curând operațiuni terestre în Venezuela, împotriva traficanților de droguri

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că Statele Unite vor extinde în curând operaţiunile împotriva traficanţilor de droguri venezueleni, trecând de la acţiuni maritime la operaţiuni terestre.

SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului
Stiri externe
SUA intensifică operațiunile antidrog din America de SUA. Venezuela acuză un „război mascat” pentru schimbarea regimului

Președintele Trump a dat de înțeles că a luat o decizie pentru Venezuela. Administrația americană îl acuză pe liderul țării Nicolás Maduro că este șeful unui cartel și oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui.

 

Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela
Stiri externe
Maduro numește „iresponsabile” exerciţiile SUA cu Trinidad şi Tobago. El acuză manevrele că amenință Venezuela

Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a calificat, sâmbătă, drept „iresponsabile” noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago cu Statele Unite, ale căror operaţiuni în Marea Caraibelor împotriva traficului de droguri irită Caracasul.  

