Trump declară spațiul aerian al Venezuelei „închis în întregime”. FAA a avertizat despre o „situație potențial periculoasă”

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

„Către toate Liniile Aeriene, Piloţii, Traficanţii de Droguri şi Traficanţii de Persoane, vă rog consideraţi SPAŢIUL AERIAN DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS ÎN ÎNTREGIME", a scris Trump în reţeaua sa Truth Social; majusculele îi aparţin.

Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administraţia de reglementare a aviaţiei din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situaţie potenţial periculoasă" la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situaţii de securitate în curs de înrăutăţire şi a unei activităţi militare în creşte în sau împrejurul" acestei ţări.

Venezuela a retras licenţele de operare pentru şase linii aeriene internaţionale importante, care îşi suspendaseră zborurile acolo după avertismentul FAA.

