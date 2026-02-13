Un suporter ferm al petrolului şi cărbunelui, președintele american susține că noua măsură va scădea semnificativ prețul automobilelor. Este cea mai amplă renunțare la politica vizând implementarea energiei curate, nepoluante.

Administrația Trump nu doar că a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru autoturisme și camioane, ci - susține președintele - a abrogat și descoperirea științifică potrivit căreia emisiile cu efect de seră pun în pericol sănătatea umană.

Donald Trump: ”E mort și-ngropat setul de restricții paralizante care au contribuit semnificativ la scumpirea mașinilor pană la niveluri fără precedent și vorbim de mașini (electrice) care nu sunt nici pe departe la fel de bune. Abrogăm acel studiu și anulăm standardele absurde, pur și simplu absurde, privind emisiile de gaze de eșapament ale EPA, care au fost un dezastru pentru producția de automobile”.

Abrogarea legii dă o lovitură puternică politicilor legate de climă de peste Ocean, în condițiile în care Statele Unite sunt un important generator de gaze cu efect de seră. Organizațiile de mediu au anunțat că vor contesta în instanță decizia.

Așa-numita „constatare de periclitare” emisă de Agenția pentru Protecția Mediului a fost adoptată de Statele Unite în 2009 pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, metan și alți patru poluanți atmosferici care captează căldura, proveniți de la vehicule, centrale electrice și diverse industrii.

Trump: ”Va fi foarte traumatizant pentru Iran dacă nu încheie un acord”

În altă ordine de idei, același președinte Trump a avertizat din nou Iranul să renunțe la programul nuclelar și la cel de fabricare a rachetelor balistice.

Donald Trump: ”Va fi foarte traumatizant pentru Iran dacă nu încheie un acord. Schimbăm radical foaia dacă Iranul nu cade la înțelegere. Cred că mai au timp următoarea lună, cam așa ceva. Ar trebui făcut foarte rapid”.

Pentru a spori presiunea asupra regimului islamic de la Teheran, Pentagonul trimite în Orientul Mijlociu un al doilea portavion. USS Gerald R. Ford - cel mai mare din lume - se află în prezent în Caraibe, unde a participat la operațiunile militare care au dus la capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro. Dar, potrivit unor surse Associated Press, a primit ordine să se îndrepte spre Orientul Mijlociu. Portavionul USS Abraham Lincoln este deja în Marea Arabiei, de aproape trei săptămâni.

Programul nuclear iranian a fost și principalul subiect de discuție cu premierul israelian.

Benjamin Netanyahu: ”I-am transmis (lui Donald Trump) un anumit scepticism în priviţa calităţii oricărui acord cu Iranul”.

Această divergenţă de opinie nu l-a împiedicat pe Trump să-şi declare din nou susţinerea faţă de Benjamin Netanyahu.

Donald Trump: ”Au un președinte care refuză să-l grațieze. Ar trebui să-i fie rușine! În Israel, principala prerogativă a președintelui este să acorde clemență, dar nu vrea s-o facă pentru că și-ar pierde poziția. Cred că israelienii ar trebui să-i bată obrazul. E o rușine că nu cedează”.

Netanyahu este judecat pentru trafic de influență și luare de mită, inclusiv trabucuri, bijuterii şi şampanie.