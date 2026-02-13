O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe fondul războiului din Ucraina, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menţionat posibilitatea de a-l invita pe preşedintele american Donald Trump la comemorările de Ziua Victoriei într-o declaraţie făcută joi agenţiei de presă ruse TASS. Responsabilul a spus că această invitaţie este încă în studiu.

„În ceea ce-l priveşte pe Trump, vom vedea. Cel puţin, îl vom întreba dacă este dispus să participe”, a declarat el, referindu-se la festivităţile care vor marca cea de-a 81-a aniversare a victoriei sovietice în cel de-al Doilea Război Mondial, numit în Rusia „Marele Război Patriotic” (1941-1945).

Aceste comemorări constituie în mod tradiţional un moment central al politicii memoriale ruse şi sunt însoţite de o impresionantă paradă militară la Moscova. Evenimentul serveşte, de asemenea, ca vitrină diplomatică pentru liderul rus, Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a reamintit, de altfel, amploarea celebrărilor organizate anul trecut. „Au fost prezenţi numeroşi invitaţi străini, iar preşedintele Putin i-a întâmpinat pe toţi”, a subliniat el, insistând asupra rolului acestor întâlniri în organizarea relaţiilor bilaterale. „Au fost organizate o serie de evenimente internaţionale de sine stătătoare”, a adăugat el.

În 2025, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, Moscova a primit mai mulţi lideri străini, printre care preşedintele chinez Xi Jinping, premierul slovac Robert Fico şi preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Potrivit lui Dmitri Peskov, aceste comemorări constituie în mod obişnuit o platformă propice discuţiilor diplomatice.

O eventuală participare a lui Donald Trump ar putea deschide calea astfel către noi discuţii directe între Moscova şi Washington, în special cu privire la războiul din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a precizat că liderii Comunităţii Statelor Independente (CSI) vor fi, de asemenea, invitaţi, aşa cum se întâmplă de obicei.