„Dacă murim, murim cu toții împreună": Trump îndemnat să se implice în lupta împotriva schimbărilor climatice

10-11-2025 | 08:06
Lipsa măsurilor climatice, sancționată de CEDO. Elveția a fost condamnată în „procesul bunicuțelor"
Fostul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, l-a îndemnat pe Donald Trump să revină la eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice, în contextul începerii conferinței COP30 din Brazilia.

 

autor
Vlad Dobrea

Casa Albă a susținut recent că „obiectivele climatice” impuse la nivel global „ucid alte țări și ar fi ucis America” dacă președintele Trump nu ar fi intervenit pentru a le opri.

Într-un interviu acordat Sky News, Ban Ki-moon a avertizat

„Criza climatică nu ține cont de granițe. Nu contează dacă trăiești în Statele Unite, China sau Europa. Dacă trăim împreună, trăim cu toții. Dacă murim, murim cu toții împreună.”

El a calificat drept „profund regretabil” faptul că SUA, „cea mai puternică, cea mai influentă și cea mai bogată țară din lume”, s-au retras pentru a doua oară din Acordul de la Paris, cel mai important tratat global privind schimbările climatice.

Acordul de la Paris și angajamentele globale

Semnat la COP21, în 2015, Acordul de la Paris este singurul tratat climatic cu caracter juridic la nivel internațional. Obiectivul său este limitarea încălzirii globale la 1,5–2°C peste nivelurile preindustriale, iar țările semnatare trebuie să prezinte la fiecare cinci ani planuri detaliate privind reducerea emisiilor.

Echipa braziliană care găzduiește COP30 a anunțat că doar 108 state au depus noile planuri climatice, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre țările lumii nu și-au îndeplinit încă obligațiile.

Ban Ki-moon a insistat că statele occidentale dezvoltate, nu doar SUA, trebuie să își asume un rol mai activ:

„Trebuie să arate cel mai puternic leadership posibil. Aceasta este singura planetă pe care o avem. Nu avem unde să ne mutăm.”

Fostul secretar general conduce în prezent Centrul Ban Ki-moon pentru Cetățeni Globali, care colaborează cu factorii de decizie pentru implementarea Acordului de la Paris și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

SUA, între economie și responsabilitate globală

Statele Unite sunt cea mai mare economie a lumii și al doilea cel mai mare poluator, după China.

„Întreaga lume așteaptă ca Statele Unite să își demonstreze leadershipul politic într-un moment atât de critic. Este apelul meu sincer către președintele american”, a spus Ban Ki-moon.

Donald Trump nu a trimis nicio delegație de rang înalt la COP30, iar Casa Albă nu a precizat dacă vor participa negociatori sau reprezentanți tehnici.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru Sky News:

„Așa-numita Green New Scam ar fi distrus America dacă președintele Trump nu ar fi fost ales pentru a implementa o agendă energetică de bun-simț, bazată pe valorificarea ‘aurului lichid’ de sub picioarele noastre. Politica sa a întărit stabilitatea rețelei energetice și a redus costurile pentru familiile și companiile americane. Președintele Trump nu va pune în pericol securitatea economică și națională a SUA pentru a urmări obiective climatice vagi care distrug alte țări.”

Sursa: Sky News

Dată publicare: 10-11-2025 08:06

