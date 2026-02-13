Robert F. Kennedy, conspiraționistul antivaccinist numit de Donald Trump secretar al Sănătății, a recunoscut că obișnuia să tragă pe nas cocaină de pe capacele de toaletă, admițând în același timp că ”această boală”, dependența de droguri, îl va ucide dacă nu va continua să se trateze zi de zi pentru a se menține sobru.

Secretarul american al Sănătății i-a făcut aceste mărturisiri podcasterului Theo Von, în timpul unui episod al emisiunii sale, ”This Past Weekend”, în care a vorbit despre consumul său de droguri, scrie Sky News.

Robert F. Kennedy Jr. a declarat că „nu se teme de un microb” pentru că „obișnuia să inhaleze cocaină de pe capacele de toaletă”.

Acest lucru s-a întâmplat în timp ce cei doi discutau despre istoricul lor comun de abuz de droguri și despre participarea împreună la întâlniri de sprijin înainte de a fi anulate în timpul COVID. Ulterior, au format un grup „pirat” care a continuat să se întâlnească și în timpul pandemiei.

Kennedy a reflectat asupra deceniilor sale de recuperare după abuzul de alcool și substanțe. El a spus: „Nu mi-e frică de un microb... Obișnuiam să inhalez cocaină de pe capacele de toaletă”. „Știu că această boală mă va ucide”, a continuat el, referindu-se la dependență.

”Cea mai periculoasă persoană care a condus vreodată o agenție care are putere de viață și de moarte”

„Adică, dacă nu o fac, dacă nu o tratez, ceea ce înseamnă pentru mine să merg la întâlniri în fiecare zi. Este pur și simplu rău pentru viața mea”.

Protect Our Care, o organizație non-profit care luptă pentru asistență medicală accesibilă în SUA, i-a cerut lui Kennedy să demisioneze după interviu.

Într-un comunicat, se preciza că acesta este „cea mai periculoasă, depășită de orice putere și nepotrivită persoană care a condus vreodată o agenție federală atât de importantă, care are putere de viață și de moarte”.

Brad Woodhouse, președintele organizației, a oferit un răspuns dintr-un singur cuvânt: „Demisia”.

Mărturisirea, făcută de omul care conduce politica de sănătate a guvernului SUA, a stârnit mai multe critici pe rețelele de socializare.

Trump îi numește ”cei mai răi dintre cei mai răi criminali” pe migranții cu istoric de droguri

Malcolm Kenyatta, un reprezentant democrat din Pennsylvania, a postat pe X: „Din anumite motive, nu am încredere în acest tip în domeniul sănătății publice”.

În timp ce Aaron Reichlin-Melnick, cercetător senior la Consiliul American pentru Imigrație, a subliniat existența unui dublu standard în ceea ce privește atitudinile față de dependență.

El a scris: „Doar o reamintire a faptului că administrația Trump îi numește pe imigranții care au căzut în dependența de droguri «cei mai răi dintre cei mai răi» criminali, indiferent de cât timp au trecut problemele lor de dependență”.

Kennedy a vorbit deschis despre dependența sa de droguri din trecut, care a început după ce tatăl său, numit tot Robert F. Kennedy, a fost asasinat în iunie 1968 în Los Angeles, California.

A fost arestat de două ori pentru infracțiuni legate de droguri; pentru posesie de canabis în 1970 și pentru posesie de heroină în 1983. El atribuie acestei ultime arestări faptul că l-a împins să se abțină de la alcool.

Kennedy și-a făcut un nume ca sceptic în privința vaccinurilor în timpul pandemiei de coronavirus. Are un istoric de repetare a afirmațiilor demontate de știință, inclusiv legătura dintre vaccinuri și autism la copii.