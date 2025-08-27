Trump cere punerea sub acuzare a lui George și Alexander Soros. De ce îi acuză: „Au făcut mult rău ţării noastre"

Stiri externe
27-08-2025 | 19:00
donald trump
IMAGO

Donald Trump cere ca George Soros și fiul său, Alexander, să fie anchetați pentru sprijinirea protestelor violente din SUA.

autor
Aura Trif

"George Soros şi minunatul său fiu radical de stânga trebuie puşi sub acuzare în baza RICO pentru sprijinul lor faţă de protestele violente", a scris Trump pe Truth Social, făcând referire la legea federală americană privind organizaţiile infracţionale "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (RICO).

"Soros şi grupul său de psihopaţi au făcut mult rău ţării noastre", adaugă Trump în mesajul său, pe care-l încheie cu un avertisment: "Aveţi grijă, suntem cu ochii pe voi!".

De ce este acuzat miliardarul de 95 de ani

George Soros, în vârstă de 95 de ani, este acuzat de politicienii conservatori că finanţează manifestaţii violente, unelteşte la înlăturarea unor guverne sau alimentează valul de migranţi ilegali către Europa, cu ajutorul fondurilor pe care le oferă prin intermediul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă.

În timpul manifestaţiilor violente care au avut loc la Los Angeles ca urmare a măsurilor lui Trump de expulzare a migranţilor ilegali, conturi conservatoare de pe reţelele de socializare au susţinut că aceste proteste ar fi fost alimentate de organizaţiile filantropice asociate lui George Soros.

Citește și
modi trump
India, lovită de taxe comerciale suplimentare de administrația Trump pentru că ajută Rusia. „Este mai rău decât Covid”

În ţara sa natală, Ungaria, premierul Viktor Orban îl acuză că, în complicitate cu fosta administraţie americană a democratului Joe Biden, a finanţat presa de opoziţie şi ONG-uri "care susţin migraţia, politica de gen, forţe anti-familie şi care atacă suveranitatea naţională", cu scopul de a-l înlătura de la putere şi de a instala în locul său un guvern care să fie "marioneta" Bruxellesului.

Unul dintre fiii lui George Soros, Alexander, care a preluat frâiele Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, a declarat că doreşte să se implice în SUA mai mult decât a făcut-o tatăl său, prin susţinerea unor programe care să încurajeze alegătorii hispanici şi afro-americani să voteze şi a îndemnat aleşii democraţi să comunice mai bine.

George Soros este un vechi donator al Partidului Democrat american, fiind de altfel cunoscut pentru susţinerea puternică a politicienilor progresişti, cheltuind zeci de milioane de dolari în fiecare campanie electorală americană. Înaintea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, Alexander Soros a lansat un apel public către democraţi "să se unească în spatele Kamalei Harris şi să-l învingă pe Donald Trump".

Patru români au murit într-un accident în Germania, care i-a traumatizat și pe polițiști. Au avut nevoie de consiliere

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, george soros,

Dată publicare: 27-08-2025 19:00

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Bloomberg: UE vrea să elimine urgent toate tarifele vamale la produsele americane, pentru a-i face pe plac lui Donald Trump
Stiri externe
Bloomberg: UE vrea să elimine urgent toate tarifele vamale la produsele americane, pentru a-i face pe plac lui Donald Trump

Uniunea Europeană intenționează să accelereze procesul legislativ până la sfârșitul săptămânii, pentru a elimina toate tarifele vamale impuse produselor industriale din SUA, scrie Bloomberg.

India, lovită de taxe comerciale suplimentare de administrația Trump pentru că ajută Rusia. „Este mai rău decât Covid”
Stiri externe
India, lovită de taxe comerciale suplimentare de administrația Trump pentru că ajută Rusia. „Este mai rău decât Covid”

India este lovită în plin de taxele comerciale suplimentare impuse de administrația Trump, aplicate drept pedeapsă pentru că a continuat să importe petrol rusesc.

Emisarul lui Trump a dezvăluit o propunere de pace făcută de Putin Ucrainei: „Credem că sfârșitul este aproape”
Stiri externe
Emisarul lui Trump a dezvăluit o propunere de pace făcută de Putin Ucrainei: „Credem că sfârșitul este aproape”

Președintele rus Vladimir Putin a prezentat o propunere de pace pentru a pune capăt războiului care afectează regiunea Donețk din Ucraina, o ofertă pe care Kievul este puțin probabil să o accepte, potrivit trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

Recomandări
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan
Stiri actuale
Surse: Amenințările au funcționat. Magistrații aflați acum în grevă ar fi obținut încă 5% la pensie de la Ilie Bolojan

Magistrații ar fi obținut de la Guvern o majorare de 5% a pensiilor de serviciu, față de limita de 70% propusă inițial prin reforma pensiilor, în urma grevei declanșate miercuri, potrivit unor surse Știrile ProTV.

Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară
Stiri Politice
Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu”
Stiri actuale
Zonele din București unde poluarea aerului este încă la un nivel ridicat, după incendiul violent de la „Dragonul Roşu”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că poluarea aerului în Capitală din cauza incendiului care a mistuit Complexul „Dragonul Roşu, din judeţul Ilfov este încă la un nivel ridicat în cartierele Berceni, Titan şi Mihai Bravu - Pod Văcăreşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59