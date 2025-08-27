India, lovită de taxe comerciale suplimentare de administrația Trump pentru că ajută Rusia. „Este mai rău decât Covid”

India este lovită în plin de taxele comerciale suplimentare impuse de administrația Trump, aplicate drept pedeapsă pentru că a continuat să importe petrol rusesc.

Astfel, țara asiatică va fi nevoită să achite taxe cu 50% mai mari pentru bunurile sale care ajung în SUA. Între timp, situația pe frontul ucrainean devine critică. Kievul a recunoscut că trupele rușilor au reușit să pătrundă într-o regine importantă din estul țării.

De acum, Statele Unite aplică o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor din India, drept pedeapsă că această țară a importat direct sau indirect petrol rusesc și chiar armament rusesc. Taxa se adaugă tarifelor vamale de 25% aflate deja în vigoare, drept urmare India ajunge să plătească tarife de 50%.

Anna Cooban, reporter CNN pentru afaceri și economie: „După ce Rusia a invadat Ucraina, în 2022, și Europa a impus sancțiuni aspra petrolului rusesc, Rusia s-a concentrat pe vânzarea barililor de petrol către Asia, iar India a devenit un client important. Până în luna iunie, din acest an, aproape 47% din țițeiul rusesc a fost trimis în China și aproximativ 38% în India. Luna trecută Trump a anunțat sancțiuni secundare pentru țările care cumpără acest petrol”.

Totuși, cel mai mare importator de petrol Rusesc, dar și unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Americii, scapă de o astfel de sancțiune.

Guvernul de la New Delhi amenință că va răspunde pe măsură acestor sancțiuni impuse de administrația Trump. În timp ce oamenii oamenii din India sunt îngroziți de efectele noilor măsuri.

Patron: „Vor fi tăieri de locuri de muncă și este cu adevărat dureros. Aceștia sunt oameni care câștigă abia 300 de dolari pe lună. Este mai rău decât Covid”.

Nu este clar însă cât de afectată va fi Rusia de aceste sancțiuni secundare.

Donald Trump: „Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Iar un război economic va fi rău și va fi rău pentru Rusia, iar eu nu-mi doresc asta”.

Vladimir Milov, fost ministru adjunct al Energiei din Rusia: „Ridicarea sancțiunilor se află pe ordinea de zi (la Kremlin), dar cred că prioritatea principală pentru Putin va fi un acord de pace sau un armistițiu în termenii impuși de el”.

Între timp, situația pe frontul ucrainean se înrăutățește. Trupele rușilor au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, din apropiere de Donețk, unde au cucerit două sate. Evoluții ce au loc în contextul în care armata Kremlinului își intensifică ofensiva, iar eforturile diplomatice pentru încheierea unui acord stagnează.

