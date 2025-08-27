Emisarul lui Trump a dezvăluit o propunere de pace făcută de Putin Ucrainei: „Credem că sfârșitul este aproape”

27-08-2025 | 11:41
Vladimir Putin
Președintele rus Vladimir Putin a prezentat o propunere de pace pentru a pune capăt războiului care afectează regiunea Donețk din Ucraina, o ofertă pe care Kievul este puțin probabil să o accepte, potrivit trimisului special al SUA, Steve Witkoff.

Alexandru Toader

„Rușii au prezentat o propunere de pace. Aceasta implică regiunea Donețk. Este posibil ca ucrainenii să nu o accepte, dar nimeni nu a mai făcut vreodată un astfel de progres în această privință, iar acest lucru se datorează forței personalității sale [a lui Trump] și motivației sale de a pune capăt conflictului și morții, fapt pentru care ne aflăm în acest moment, în acest punct în care credem că sfârșitul este aproape”, a declarat Witkoff, unul dintre cei trei oficiali americani care s-au întâlnit cu Putin împreună cu Trump și secretarul de stat Marco Rubio în Alaska luna aceasta, potrivit publicației americane The Hill.

Președintele SUA a reluat presiunile pentru un acord de pace între Ucraina și Rusia, însă cele două părți rămân departe de un compromis, în special privind garanțiile de securitate și statutul teritoriilor ocupate din Donbas. Rusia controlează aproape întreaga regiune Luhansk și circa 75% din Donețk.

Donald Trump a declarat că discuțiile nu au ajuns încă la detalii privind garanțiile de securitate, dar că SUA vor sprijini procesul.

Printre opțiuni, a menționat posibilitatea ca piloți și avioane americane să sprijine o forță de menținere a păcii condusă de europeni, unii lideri fiind dispuși să trimită trupe în Ucraina. Potrivit Financial Times, Washingtonul ar fi gata să ofere capabilități strategice – inclusiv informații, supraveghere, comandă și apărare antiaeriană – pentru a sprijini o eventuală misiune europeană de menținere a păcii.

Totodată, Donald Trump a încercat să promoveze o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, după discuțiile avute cu cei doi lideri la începutul lunii. Kremlinul a respins însă propunerea. Emisarul său, Witkoff, a declarat că SUA discută zilnic cu oficiali ruși și că Trump va trebui, probabil, să fie la masa negocierilor pentru finalizarea unui acord.

La Kiev, trimisul american Keith Kellogg s-a întâlnit cu Zelenski, abordând teme precum garanțiile de securitate, întoarcerea copiilor ucraineni deportați de Rusia și presiunea prin sancțiuni și tarife pentru a forța Moscova la negocieri. Putin le-ar fi transmis oficialilor americani că dorește să pună capăt războiului, afirmație primită cu prudență la Washington.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a precizat că sancțiunile rămân „pe masă”, dar vor fi decise de la caz la caz, iar Trump a evitat să anunțe o nouă dată-limită pentru un acord, spunând doar că vrea „să vadă pacea încheiată”.

Între timp, pe front, Rusia a cucerit două sate din regiunea Dnipropetrovsk – Zaporizke și Novoheorhiivka – unde, potrivit autorităților ucrainene, luptele continuă, în timp ce trupele ruse încearcă să-și consolideze pozițiile și să aducă întăriri.

Moscova a făcut „concesii semnificative” în privinţa Ucrainei pentru Donald Trump, consideră JD Vance

Sursa: The Hill

