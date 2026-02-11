Documentul este o înregistrare scrisă a unei audieri realizată de FBI în 2019 cu fostul șef al poliției din Palm Beach, care susține că Trump l-a sunat după ce departamentul a lansat o anchetă asupra lui Epstein și i-a spus: „Slavă Domnului că îl opriți, toată lumea știe că face asta.”

Potrivit BBC, umele ofițerului este protejat, dar documentul identifică persoana intervievată ca fiind șeful poliției din Palm Beach la momentul anchetei privindu-l pe Epstein. Acesta era Michael Reiter, care a declarat pentru Miami Herald că a primit apelul de la Trump.

Președintele a negat în mod constant orice faptă ilegală în legătură cu Epstein și a spus că nu știa despre crimele sale. Cu toate acestea, presupusul apel telefonic va ridica probabil și mai multe întrebări despre ce știa Trump și când.

Întrebat de reporteri în 2019 – când Epstein a fost arestat de agenții federali pentru trafic sexual – dacă avea „vreo bănuială” în legătură cu pedofilul, Trump a răspuns: „Nu, nu aveam nicio idee. Nu aveam nicio idee. Nu am mai vorbit cu el de foarte mulți ani.”

Audiat de FBI

Potrivit rezumatului audierii FBI, care a fost publicat în ultima tranșă de dosare Epstein, Reiter a declarat că Trump i-a spus într-o convorbire telefonică din iulie 2006 că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago și că „oamenii din New York știau că era dezgustător”.

Reiter susține, de asemenea, că Trump i-a spus că Ghislaine Maxwell era „agentul” lui Epstein și că „ea este malefică și trebuie să se concentreze asupra ei”.

Ghislaine Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în ademenirea fetelor minore pentru Epstein.

Reiter a mai declarat FBI-ului că Trump i-a spus că se afla în preajma lui Epstein când acesta era cu adolescentele și că „a plecat naibii de acolo”.

Conform documentului, el a spus că Trump a fost unul dintre „primii oameni care au sunat” la poliția din Florida când a auzit că o anchetează pe Epstein.

În 2006, poliția din Palm Beach îl ancheta pe Epstein pentru presupusa exploatare sexuală a unor minore. Cazul a fost ulterior predat procurorilor federali, care în 2008 au încheiat o înțelegere controversată cu Epstein, care includea un acord care îl proteja de acuzații mai grave.

Într-o declarație pentru BBC, un oficial al Departamentului de Justiție a spus: „Nu avem cunoștință de nicio dovadă care să confirme că președintele a contactat autoritățile de aplicare a legii în urmă cu 20 de ani”.

La o conferință de presă marți, secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost întrebată despre apelul telefonic și a spus că „este posibil să fi avut loc sau nu în 2006. Nu știu răspunsul”.

„Președintele Trump a afirmat întotdeauna că l-a dat afară pe Jeffrey Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că Jeffrey Epstein era un tip ciudat”, a spus ea. „Și acest lucru rămâne valabil și în cazul acestui apel. Dacă a avut loc, acesta coroborează exact ceea ce a spus președintele Trump de la început”.

BBC l-a contactat și pe Reiter pentru a obține un comentariu.

Trump și Epstein au socializat și au apărut împreună în fotografii în anii 1990, dar președintele și Casa Albă au afirmat în repetate rânduri că el nu știa nimic despre crimele lui Epstein înainte de a întrerupe contactul cu acesta în jurul anului 2004 – cu ani înainte de prima sa arestare.

Trump a declarat că ruptura dintre ei a survenit după ce a aflat că Epstein încerca să-i „fure” angajații de la Mar-a-Lago.

„Când am aflat despre asta, i-am spus că nu vrem să ne ia oamenii”, a declarat Trump în iulie. „El a fost de acord, dar nu după mult timp a făcut-o din nou și i-am spus «pleacă de aici»”.

Rapoartele despre presupusa convorbire telefonică au apărut după ce Maxwell – care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru recrutarea de adolescente care să fie abuzate sexual de Epstein – a depus mărturie prin teleconferință în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA, luni.

În timpul depoziției cu ușile închise, Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări și a invocat al cincilea amendament, invocându-și dreptul de a păstra tăcerea, a declarat președintele Comitetului de Supraveghere, James Comer.

Avocatul lui Maxwell a susținut că ea era „pregătită să vorbească deschis și sincer dacă președintele Trump i-ar acorda clemență”.

Trump a declarat că nu s-a gândit să-i acorde grațierea lui Maxwell.