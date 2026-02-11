Ea ar fi fost ultima persoană cu care Epstein a vorbit înainte de moartea sa.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut publice peste 3 milioane de documente legate de cazul Jeffrey Epstein, dezvăluind informații despre trafic de persoane, corupție internațională și conexiuni personale ale finanțatorului condamnat și decedat în închisoare. Dintre acestea reiese relația lui Epstein cu Karyna Shuliak, o cetățeană belarusă de 36 de ani, despre care New York Times scrie că ar fi fost „ultima persoană cu care Epstein a vorbit în afara închisorii înainte de sinuciderea sa”, arată The Kyiv Independent.

Dovezile publicate

Documentele includ schimburi de e-mailuri și transferuri bancare pe parcursul a peste zece ani, acoperind planuri de călătorie, sprijin financiar pentru familia lui Shuliak și ajutor pentru studiile ei de stomatologie în Statele Unite. Un document important, cunoscut ca „The 1953 Trust- Fondul 1953”, o numește pe Shuliak ca principala beneficiară a averii lui Epstein.

Conform testamentului datat 8 august 2019, cu două zile înainte de moartea lui Epstein, Shuliak urma să primească 50 de milioane de dolari, proprietățile controversate de pe insulele Little și Great Saint James, ferma Zorro din New Mexico, casa din New York și un apartament din centrul Parisului.

De asemenea, ea ar fi moștenit colecția lui Epstein de 48 de diamante și un inel cu diamant de aproape 33 de carate, dăruit „în vederea căsătoriei”, arată sursele citate

Shuliak a venit în Statele Unite în 2009, când avea în jur de 20 de ani, după ce fusese studentă la Universitatea de Medicină din Belarus. A continuat studiile la Teachers’ College din Universitatea Columbia și și-ar fi obținut licența de dentist cu sprijinul lui Epstein.

Epstein i-a întreținut și părinții

În documentele publicate se arată și că Epstein a finanțat în mod repetat familia lui Shuliak: părinții ei au primit cel puțin 80.000 de dolari între 2013 și 2016, iar unii bani ar fi fost folosiți la achiziția unui apartament într-una dintre suburbii exclusiviste ale Minskului.

Părinții lui Shuliak l-au întâlnit personal pe Epstein în decursul unor vizite în SUA în 2012, 2017 și încă o dată în 2019 — cu mai puțin de o lună înainte ca acesta să fie arestat. Documentele includ itinerarii de călătorie și instrucțiuni lui Epstein de a-i prelua pe părinți de la aeroport.

Deși Epstein a obținut o viză belarusă, evidențele oficiale arată că nu a călătorit niciodată în Belarus. Un reprezentant al grupului de foști oficiali de aplicare a legii compus din belaruși exilați spune că singura posibilitate ar fi fost să zboare în Rusia și apoi să ajungă în Belarus cu trenul sau mașina, scenariu considerat neobișnuit pentru o persoană cu resursele și avioanele lui personale.

În noile documente făcute publice, numele Belarus și al capitalei Minsk apar de mii de ori, iar Karyna Shuliak figurează de peste 40.000 de ori, ceea ce sugerează rolul central pe care l-a avut în corespondența și planurile financiare ale lui Epstein.