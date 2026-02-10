Departamentul american al Justiţiei a publicat la 30 ianuarie „peste trei milioane de pagini”, parţial cenzurate, din dosarul Epstein, afirmând că administraţia Trump şi-a îndeplinit astfel obligaţia, impusă de o lege adoptată în noiembrie de Congres, de a face lumină în acest dosar politic exploziv.

Mai mulţi congresmeni din cele două mari partide americane au început luni să consulte documentele necenzurate, Departamentul Justiţiei trimiţând săptămâna trecută o scrisoare aleşilor pentru a-i informa despre posibilitatea de a face acest lucru la faţa locului, pe computer.

Printre aceştia se numără cei doi coautori ai legii privind transparenţa în cazul Epstein, ambii aleşi în Camera Reprezentanţilor: republicanul Thomas Massie şi democratul Ro Khanna.

„Ce m-a deranjat este faptul că numele a cel puţin şase bărbaţi au fost cenzurate, deşi probabil sunt implicaţi, având în vedere includerea lor în aceste documente”, a declarat Thomas Massie jurnaliştilor la ieşirea din Departamentul Justiţiei.

„Sunt şase bărbaţi, unii cu fotografia lor, ale căror nume au fost cenzurate, fără nicio explicaţie”, a precizat Ro Khanna.

Cei doi congresmeni au refuzat să dezvăluie identitatea celor şase bărbaţi, dar unul dintre ei ocupă „o funcţie destul de înaltă într-un guvern străin”, a indicat Thomas Massie, colegul său menţionând şi „o personalitate destul de proeminentă” printre ceilalţi cinci.

Legea permite cenzurarea în condiţii stricte, în principal pentru a proteja intimitatea victimelor.

În schimb, ea interzice în mod expres reţinerea documentelor pe motivul prejudiciului pe care publicarea lor l-ar putea cauza oricărei persoane, „responsabil guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”, sau pe motivul „caracterului lor sensibil din punct de vedere politic”.

O mare parte din documentele consultate de congresmeni rămân „cenzurate”, s-a mirat Ro Khanna.

„Acest lucru se datorează faptului că documentele furnizate Departamentului Justiţiei de către FBI sau mari jurii erau deja cenzurate”, a explicat el.

„Trebuie să dăm Departamerntului Justiţiei şansa de a-şi revizui copia şi de a-şi corecta erorile”, a afirmat Thomas Massie.

„Trebuie să-şi revizuiască propria copie sau să o verifice altcineva”, a insistat el.

Masa de documente noi nu conţine elemente care ar putea duce la urmăriri penale suplimentare, a avertizat de la bun început, pe 30 ianuarie, numărul 2 al Departamentului Justiţiei, Todd Blanche.

Deşi simpla menţionare a numelui unei persoane în dosar nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia, numeroase personalităţi se tem de repercusiunile dezvăluirilor asupra legăturilor lor din trecut cu criminalul sexual condamnat, care s-a sinucis în închisoare.