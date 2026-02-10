Petrecerea, intitulată „A Day on Epstein Island”, prevăzută marți seara și la care intrarea femeilor era gratuită, intervine în plin scandal provocat de publicarea, la 30 ianuarie, a unui nou lot de documente în dosarul Epstein.

Această petrecere „a fost anunțată fără să se obțină autorizațiile necesare de la autoritățile egiptene”, a anunțat într-un comunicat ministerul.

Măsuri au fost luate în vederea „împiedicării ținerii” acestei petreceri și s-au declanșat proceduri judiciare, potrivit ministerului.

Scandalul a început cu difuzarea pe rețelele de socializare a unui videoclip în care o femeie își exprima indignarea față de promovarea petrecerii și denunța caracterul nepotrivit al acesteia.

Ministerul publică în comunicat o fotografie a organizatorului petrecerii arestat, cu fața cenzurată, precum și un fluturaș. Clubul de noapte, pe care AFP scrie că l-a contactat folosind datele de pe fluturaș, a declarat că nu are nimic de-a face cu această petrecere.

Unul dintre cei trei DJ anunțați pe fluturaș, de asemenea contactat de AFP, a dezmințit orice implicare.