Preşedintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operaţiune "de patru săptămâni" în Iran, a menţionat moartea a "48 de lideri iranieni" şi a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost ucişi, comentează AFP.

De asemenea, el a spus că este gata să "discute" cu liderii iranieni, fără a preciza care sunt aceştia.

"A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că - oricât de puternic este Iranul, ţara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puţin", a declarat preşedintele american într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seara.

"Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reuşit. Patruzeci şi opt de lideri au fost eliminaţi dintr-o singură lovitură", s-a felicitat preşedintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon şi i-a transcris afirmaţiile pe contul ei de X.

Donald Trump a avut, de asemenea, prima sa reacţie la moartea a trei soldaţi americani în conflictul cu Iranul, afirmând la NBC News că "trebuia să ne aşteptăm la pierderi cu aşa ceva".

"Avem trei, dar ne aşteptăm la pierderi, dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume", a declarat preşedintele SUA într-un interviu telefonic.

Cei trei militari americani morți până acum au căzut victime unui atac cu drone

"Acest lucru s-ar putea întâmpla din nou", a declarat el pentru Daily Mail, referitor la aceste pierderi americane.

„Trei (morţi - n.r.) sunt prea mulţi în ceea ce mă priveşte”, a declarat Trump și pentru The New York Times. „Dacă te uiţi la prognoze, ei (Pentagonul - n.r.) fac prognoze... ar putea fi mult mai mult decât atât”, a spus el.

Cei trei americani al căror deces a fost anunţat duminică au murit, potrivit surselor CNN, într-un presupus atac cu drone, duminică dimineaţa, în Kuweit.

Donald Trump a postat o declaraţie video pe Truth Social în care afirmă că SUA vor „răzbuna” moartea militarilor americani şi vor „da cea mai dură lovitură” regimului iranian. Statele Unite „întreprind o operaţiune masivă, nu doar pentru a asigura securitatea pentru noi înşine, ci şi pentru copiii noştri şi copiii lor”, a afirmat preşedintele. El a adăugat că aceasta este „datoria şi povara unui popor liber”.

„Aceste acţiuni sunt corecte şi sunt necesare pentru a se asigura că americanii nu vor trebui să se confrunte niciodată cu un regim terorist radical şi sângeros, înarmat cu arme nucleare”, a justificat el.

Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului

"Tocmai am fost informat că am distrus şi scufundat nouă nave iraniene, unele dintre ele relativ mari şi importante. Le vânăm pe restul", a scris el pe reţeaua sa Truth Social. "Într-un atac separat, le-am distrus în mare parte centrul de comandă naval", a adăugat el.

Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului, anunţat într-un mesaj video înregistrat, nici şeful Pentagonului, Pete Hegseth, nici secretarul de stat Marco Rubio.

Liderii iranieni "vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, aşa că voi vorbi cu ei", i-a declarat el unui jurnalist de la The Atlantic.

"Majoritatea acestor oameni sunt morţi. Unii dintre cei cu care negociam sunt morţi", a adăugat preşedintele american, subliniind că liderii iranieni "s-au crezut prea deştepţi".

Într-un interviu acordat unui jurnalist de la CNBC, el a asigurat că operaţiunea militară împotriva Iranului "progresează foarte bine" şi "mai rapid decât se aştepta".

Bombardiere stealth B-2 au participat la bombardamente, a informat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). Acestea sunt aceleaşi aparate care au lovit în iunie instalaţiile de îmbogăţire a uraniului din Iran.