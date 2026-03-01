În replică, armata iraniană a amenințat cu cele mai distrugătoare atacuri asupra bazelor militare din zona Golfului și nu numai. Deja, o rachetă, care a trecut de apărarea aeriană, a sfărâmat un adăpost aflat într-un orășel israelian. Doar acolo au murit nouă oameni, iar câteva zeci au fost răniți.

Anunțul uciderii liderului suprem a fost întâmpinat cu manifestații de bucurie în multe orașe iraniene. Ceea ce a încurajat atât Israelul, cât și Statele Unite să îi îndemne pe iranieni să se revolte și să răstoarne guvernul.

Însă ceea ce s-a petrecut noaptea în stradă nu a semănat cu manifestațiile de peste zi organizate pentru a jeli moartea liderului atotputernic al Iranului din ultimii 37 de ani.

Lovitură decisivă asupra conducerii militare

Între timp, armata Israelului a difuzat imagini de la atacul asupra cartierului general al regimului de la Teheran, în urma căruia a fost ucis, în biroul său, ayatollahul Khamenei.

La fel ca el au fost eliminați zeci de responsabili militari și de securitate, care luau parte la consiliul de apărare. Șeful de stat major al armatei iraniene, ministrul apărării, dar și comandantul Gărzilor Republicane Islamice, toți au fost omorâți dintr-o lovitură.

Generalul de brigadă Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „În bombardamentele de la începutul operațiunii, armata israeliană a eliminat 40 de comandanți și oficiali de rang înalt ai regimului, doar într-un minut.”

Explozii puternice au zguduit și duminică Teheranul.

Generalul de brigadă Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Deschidem drumul către inima Iranului, până la Teheran. Am atacat sistemele de apărare iraniene. Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene operează non-stop pentru a localiza și lovi ținte reprezentate de lansatoare de rachete ale regimului terorist iranian.”

Proteste în Pakistan și confruntări violente

Bombardamentele comune ale Statelor Unite și Israelului în Iran au stârnit furie și în Pakistan. Sute de protestatari pro-iranieni au demonstrat la Karachi, Lahore și Islamabad.

Unii dintre aceștia au încercat să ia cu asalt consulatul american din Karachi. Cel puțin 9 persoane au murit în ciocnirile cu forțele de securitate.

Până la alegerea succesorului lui Khamenei, a fost desemnat un consiliu de conducere interimar, din care fac parte președintele Iranului, ministrul justiției, dar și un ayatollah, Ali Reza Arafi, numit ca membru jurist al consiliului interimar.

Kim Dozier, analist CNN pentru Afaceri Globale: „Analiștii de informații din diverse capitale au spus că cel mai probabil scenariu este acela potrivit căruia Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, trupele de elită și cele mai organizate și bine finanțate forțe din Iran, să intervină și să preia puterea într-un mod autoritar și să instaureze un fel de regim «marionetă», cu un nou ayatollah ca figură oficială, pentru a continua lupta.”

Rachete și drone, noi atacuri în regiune

Iranul a continuat atacurile cu rachete și drone. Bahrain, Kuweit și Qatar au interceptat ultimul val de bombardamente aeriene, dar în unele locuri au fost raportați răniți.

Secretarul britanic al Apărării, John Healey: „Mă preocupă acum intensificarea atacurilor iraniene fără nicio distincție, peste tot în Orientul Mijlociu. Nu doar ținte militare au fost lovite, am văzut hoteluri în Bahrain, Dubai, aeroportul civil din Kuweit. Dar avem o bază militară în Bahrain, unde sunt 300 de militari britanici. Unii dintre ei au fost la câteva sute de metri de lovitură.”

A fost surprins momentul când o rachetă lovește în orășelul Beit Shemesh. Cel puțin nouă oameni au murit și mai mult de 40 sunt răniți, câțiva în stare gravă.

Adam Parsons, Sky News: „O rachetă iraniană a lovit mai multe case, o școală, o sinagogă și un adăpost antiaerian. Adăpostul era plin de oameni din această zonă a Beit Shemesh și, din ce mi s-a spus, racheta nu a lovit doar solul, ci, așa cum descrie o sursă israeliană, a pătruns efectiv în adăpostul antiaerian.”

Sâmbătă seară, o altă rachetă a distrus parțial un bloc de locuințe din Tel Aviv. Două persoane au fost ucise, iar 20 transportate la spital.

Jeremy Diamond, CNN Tel Aviv: „Puteți vedea amploarea distrugerilor. Partea dreaptă a clădirii s-a prăbușit complet. Dar distrugerile se întind pe toată strada. Vedeți, pe partea cealaltă, structuri metalice complet sfărâmate. Aceste vehicule au fost complet distruse de puterea exploziei.”

Pe de altă parte, Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat primele victime de la începerea raidurilor americane asupra Iranului: trei soldați morți în acțiune și cinci grav răniți.