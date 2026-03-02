Întrebat pe cine ar dori să vadă în fruntea ţării, el a răspuns: "Am trei opţiuni foarte bune", înainte de a adăuga: "Nu le voi dezvălui încă. Hai să terminăm treaba mai întâi", conform afirmaţiilor sale citate de cotidianul american.

Duminică dimineaţă, Ali Larijani, oficialul iranian cu cel mai înalt rang în domeniul securităţii naţionale, a declarat că o comisie interimară va conduce ţara până la alegerea unui succesor al liderului suprem eliminat în atacul de sâmbătă.

Larijani a supervizat negocierile pentru un acord nuclear cu Statele Unite, care s-au încheiat brusc, iar în ianuarie a fost vizat de sancţiuni din partea administraţiei Trump pentru rolul său în reprimarea protestatarilor antiguvernamentali. Trump nu a răspuns la întrebarea dacă crede că Larijani ar putea conduce guvernul Iranului.

Preşedintele a oferit o serie de viziuni adesea inconsistente despre modul în care s-ar putea forma un nou guvern după asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, care a condus ţara timp de mai bine de trei decenii până când a fost ucis în atacul aerian de sâmbătă.

Când a fost presat să vorbească despre planurile sale pentru o tranziţie a puterii, Trump a spus că speră ca forţele militare de elită ale Iranului - inclusiv ofiţerii duri ai Gărzilor Revoluţionare Islamice, care au avut o influenţă substanţială şi au profitat de regimul existent - să predea pur şi simplu armele populaţiei iraniene.

„Ceea ce am făcut în Venezuela, cred, este scenariul perfect, scenariul perfect”, a menţionat Trump.

Însă consilierii săi i-au spus că diferenţele enorme de cultură şi istorie fac practic imposibilă aplicarea la Teheran a strategiei utilizate în Venezuela - în care guvernul existent a fost menţinut în funcţie, după ce a acceptat să primească instrucţiuni de la Washington. Cu toate acestea, Trump pare încântat de ideea de a utiliza un model similar celui din Venezuela în Iran. „Toată lumea şi-a păstrat locul de muncă, cu excepţia a două persoane”, a rezumat Trump rezultatul din Venezuela.

El a fost vag când a fost întrebat cine ar trebui să ocupe cea mai înaltă funcţie de conducere în Iran după moartea ayatollahului sau chiar cine ar trebui să decidă. La început, când a fost întrebat cine ar vrea să conducă Iranul, el a răspuns: „Am trei opţiuni foarte bune”. Dar a adăugat: „Nu le voi dezvălui acum. Să terminăm mai întâi treaba”.

Apoi, însă, a descris un scenariu în care poporul iranian ar răsturna guvernul actual. „Depinde de ei dacă vor face asta sau nu”, a spus Trump. „Vorbesc despre asta de ani de zile, aşa că acum vor avea, evident, ocazia”, a menţionat şeful Casei Albe.

Trump a mai declarat că nu crede că statele arabe din Golful Persic trebuie să se alăture Statelor Unite în atacul asupra Iranului, chiar dacă Teheranul a vizat multe dintre ele - şi Israelul - cu atacuri de represalii cu rachete şi drone.

El şi-a exprimat încrederea că Iranul se va supune, în cele din urmă, voinţei Americii şi a Israelului. „Ţara a fost slăbită în mod substanţial, ca să mă exprim blând”, a remarcat el, declarându-se dispus să ridice sancţiunile împotriva Iranului dacă noua conducere se va dovedi a fi un partener pragmatic.

Însă el a refuzat să spună cum - sau dacă - administraţia sa va apăra poporul iranian, despre care a spus că ar trebui să răstoarne actualul guvern. „Nu mă angajez într-un sens sau altul; este prea devreme”, a spus Donald Trump. „Avem treabă de făcut şi am făcut-o foarte bine. Aş spune că suntem destul de înainte faţă de program”, a comentat el, menţionând că atacurile militare americane şi israeliene au „distrus o mare parte” din marina iraniană, inclusiv nouă nave şi sediul marinei.