În declaraţia postată pe site-ul Departamentului de Stat al SUA, se arată că acţiunile Iranului reprezintă o escaladare periculoasă care încalcă suveranitatea mai multor state şi ameninţă stabilitatea regională. “Atacarea civililor şi a ţărilor care nu sunt implicate în ostilităţi este un comportament imprudent şi destabilizator”, precizează cele şapte state.

“Statele Unite, Bahrain, Iordania, Kuwait, Qatar, Regatul Arabiei Saudite şi Emiratele Arabe Unite condamnă cu fermitate atacurile cu rachete şi drone ale Republicii Islamice Iran împotriva teritoriilor suverane din regiune, inclusiv Bahrain, Irak — inclusiv regiunea Kurdistanului irakian — Iordania, Kuwait, Oman, Qatar, Regatul Arabiei Saudite şi Emiratele Arabe Unite. Aceste atacuri nejustificate au vizat teritoriul suveran, au pus în pericol populaţia civilă şi au avariat infrastructura civilă.

Acţiunile Republicii Islamice reprezintă o escaladare periculoasă care încalcă suveranitatea mai multor state şi ameninţă stabilitatea regională. Atacarea civililor şi a ţărilor care nu sunt implicate în ostilităţi este un comportament imprudent şi destabilizator.

Suntem uniţi în apărarea cetăţenilor, suveranităţii şi teritoriului nostru şi ne reafirmăm dreptul la autoapărare în faţa acestor atacuri. Rămânem angajaţi în apărarea securităţii regionale şi salutăm cooperarea eficientă în domeniul apărării aeriene şi antirachetă, care a împiedicat pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri mult mai mari”, este textul declaraţiei.

Declaraţia vine pe fondul unui conflict în regiune, după ce Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din întreaga Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Conflictul a perturbat şi traficul aerian în Orientul Mijlociu, companiile aeriene prelungind suspendarea zborurilor pe măsură ce schimbul de atacuri a intrat în a doua zi. Mai multe aeroporturi din regiune au fost prinse în conflict. Aeroportul din Abu Dhabi a raportat un mort şi mai mulţi răniţi după ce o dronă iraniană a fost interceptată peste emirat în timpul nopţii. Aeroporturile din Dubai, Bahrain şi Kuwait au raportat, de asemenea, atacuri sau perturbări conexe, pe măsură ce tensiunile au continuat să crească.