Trump și și-a exprimat regretul față de lipsa susținerii britanice de la începutul războiului cu Iran, într-un interviu pentru Sky News, relatează AFP, preluat de news.ro.

„Noi le-am dat un acord comercial bun, mai bun decât eram obligat s-o fac, iar acest lucru poate fi întotdeauna schimbat", a declarat Trump. Acordul din 2025, considerat atunci avantajos pentru Londra, prevedea deschiderea pieței britanice pentru etanolul și carnea de vită americană în schimbul taxelor reduse.

Relațiile transatlantice s-au degradat însă după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Trump a criticat puternic absența britanicilor: „Este o relație în care, atunci când noi le-am cerut ajutorul, ei n-au fost acolo când noi am avut nevoie de ei. Nu au fost acolo. Și nu sunt în continuare acolo".

Guvernul laburist al lui Keir Starmer, care inițial a depus eforturi să-l menajeze pe Trump, și-a însăprit recent retorica. Ministrul Finanțelor, Rachel Reeves, a denunțat marți „nebunia" americană de a intra într-un război „fără un plan de ieșire clar". Premierul Starmer a declarat luni că Trump a greșit amenințând că va distruge civilizația iraniană, iar ministrul Sănătății Wes Streeting a criticat limbajul „incendiar, provocator și scandalos" al președintelui american.

Reeves urmează să se întâlnească miercuri la Washington cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, în cadrul reuniunilor de primăvară ale FMI, pe fondul tensiunilor acute dintre cei doi aliați istorici.