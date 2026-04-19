Incidentul marchează a şaptea lansare de rachete balistice a Coreei de Nord în acest an şi a patra în luna aprilie, scrie Reuters.

”Întrucât SUA sunt concentrate asupra Iranului, Coreea de Nord vede acest moment ca pe o ocazie de aur pentru a-şi moderniza puterea nucleară şi capacitatea balistică”, a declarat Lim Eul-chul, profesor la Universitatea Kyungnam.

Biroul prezidenţial al Coreei de Sud a declarat că a organizat o şedinţă de urgenţă privind securitatea, potrivit relatărilor mass-media.

Astfel de teste încalcă rezoluţiile Consiliului de Securitate al ONU împotriva programului de rachete al Coreei de Nord. Phenianul respinge interdicţia ONU şi susţine că aceasta încalcă dreptul său suveran la autoapărare.

Rachetele au fost lansate în apropierea oraşului Sinpo, de pe coasta de est a Coreei de Nord, în jurul orei 6:10 dimineaţa, a declarat armata sud-coreeană într-un comunicat.

Guvernul Japoniei a postat pe reţelele de socializare că se crede că rachetele balistice au căzut în apropierea coastei de est a Peninsulei Coreene şi că nu s-a confirmat nicio incursiune în zona economică exclusivă a Japoniei.

Lansările au loc în contextul în care China şi Statele Unite se pregătesc pentru un summit la mijlocul lunii mai, unde se aşteaptă ca preşedintele american Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping să discute despre Coreea de Nord.

Coreea de Nord a înregistrat progrese ”foarte serioase” în ceea ce priveşte capacitatea sa de a produce arme nucleare, probabil odată cu adăugarea unei noi instalaţii de îmbogăţire a uraniului, a declarat, miercuri, Rafael Grossi, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

La sfârşitul lunii martie, liderul nord-coreean Kim Jong Un a afirmat că statutul Phenianului de stat dotat cu arme nucleare este ireversibil şi că extinderea ”forţei de descurajare nucleară în scop de autoapărare” este esenţială pentru securitatea naţională.