Președintele american Donald Trump a vorbit despre „conversații foarte bune”, avertizând totodată împotriva „șantajului” legat de această rută strategică de transport petrolier, transmite Reuters.

Niciuna dintre părţi nu a oferit detalii concrete despre stadiul discuţiilor sâmbătă, cu doar câteva zile înainte ca armistiţiul fragil din războiul dintre SUA, Israel şi Iran să expire.

Conflictul, aflat acum în a opta săptămână, a provocat mii de victime, s-a extins prin atacuri israeliene în Liban şi a dus la creşterea preţurilor petrolului, în contextul închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, rută prin care înainte de război trecea aproximativ o cincime din transporturile mondiale de petrol.

Armata israeliană a anunţat duminică dimineaţă că un soldat israelian a fost ucis în lupte în sudul Libanului, iar alţi nouă au fost răniţi, dintre care unul grav.

Progrese limitate în negocieri

”Am făcut progrese, dar încă există o distanţă mare între noi. Există câteva probleme asupra cărora insistăm… şi ei au liniile lor roşii. Dar aceste probleme ar putea fi doar una sau două”, a declarat pentru presa de stat iraniană Mohammad Baqer Qalibaf, principalul negociator al Iranului, referindu-se la discuţiile de weekendul trecut.

Donald Trump a afirmat că Washingtonul are ”conversaţii foarte bune” cu Teheranul, fără a oferi alte detalii.

Tensiuni în jurul Strâmtorii Ormuz

Iranul a revenit sâmbătă asupra deciziei de a permite tranzitul prin strâmtoare şi a reafirmat controlul asupra acesteia, închizând din nou importantul punct de tranzit energetic şi adăugând incertitudine suplimentară în conflictul început pe 28 februarie, când SUA şi Israelul au lansat operaţiuni militare împotriva Iranului.

Teheranul a justificat măsura prin blocada navală americană asupra porturilor iraniene, pe care o consideră o încălcare a armistiţiului.

Liderul suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că marina iraniană este pregătită să provoace ”noi înfrângeri amare” adversarilor.

Trump a calificat acţiunea drept ”şantaj”, deşi a apreciat în acelaşi timp progresele negocierilor.

Cu o zi înainte, Iranul anunţase redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz, după un acord de încetare a focului de zece zile intermediat de SUA între Israel şi Liban.

Preşedintele american a apărat blocada impusă Iranului şi a avertizat că Statele Unite ar putea ”reîncepe bombardamentele” dacă nu se ajunge la un acord pe termen lung înainte ca armistiţiul să expire miercuri.

Autorităţile iraniene au precizat că exercitarea controlului asupra strâmtorii presupune şi perceperea unor taxe pentru servicii de securitate, siguranţă şi protecţie a mediului.

Atacuri asupra navelor şi tensiuni maritime

Situaţia din zonă rămâne tensionată după ce cel puţin două nave au raportat sâmbătă că au fost atacate în timp ce încercau să traverseze strâmtoarea. India l-a convocat pe ambasadorul Iranului la New Delhi şi a exprimat îngrijorări serioase după ce două nave sub pavilion indian au fost trase sub foc.

Comandamentul Central al SUA a confirmat că forţele americane aplică o blocadă maritimă asupra Iranului, fără a comenta acţiunile recente ale Teheranului.

Propuneri diferite privind programul nuclear

În cadrul negocierilor desfăşurate weekendul trecut la Islamabad, Washingtonul a propus suspendarea programului nuclear iranian pentru 20 de ani, în timp ce Teheranul ar fi sugerat o pauză de trei până la cinci ani, potrivit unor persoane familiarizate cu discuţiile.

Viceministrul iranian de Externe Saeed Khatibzadeh a declarat că nu a fost stabilită încă data unei noi runde de negocieri, subliniind că mai întâi trebuie convenit un cadru de înţelegere.

Trump afirmase vineri că discuţiile ar putea continua în acest weekend şi că cele două părţi sunt ”foarte aproape de a ajunge la un acord”.

Semnele unei noi runde de negocieri au fost observate duminică la Islamabad, unde securitatea a fost consolidată în jurul hotelului Serena, locul unde au avut loc cele mai importante discuţii directe dintre SUA şi Iran de la Revoluţia Islamică din 1979.

Presiune politică şi economică

În acelaşi timp, presiunile pentru găsirea unei soluţii la conflict cresc în Statele Unite, în contextul în care republicanii lui Trump încearcă să îşi păstreze majorităţile fragile din Congres înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, pe fondul preţurilor ridicate la benzină, inflaţiei în creştere şi scăderii popularităţii preşedintelui.

Preţurile petrolului au scăzut cu aproximativ 10% vineri, iar bursele globale au crescut după apariţia perspectivelor reluării traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, sute de nave şi aproximativ 20.000 de marinari rămân blocaţi în Golful Persic, aşteptând permisiunea de a traversa această rută vitală pentru comerţul mondial, transmite Reuters.