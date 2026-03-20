"Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie!", a scris Trump cu majuscule într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Trump a făcut apel la aliaţii majori ai SUA şi la alte ţări, cu care nu s-a consultat asupra declanşării războiului, pentru a-l ajuta să asigure siguranţa navigaţiei prin Strâmtoarea Ormuz.

Conflictul a provocat haos pe pieţele globale, a provocat moartea a mii de oameni şi strămutarea câtorva milioane după începerea loviturilor americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.Preşedintele american este nemulţumit că ţările NATO nu au vrut să se alăture luptei împotriva Iranului, dar tot se plâng asupra preţurilor mari ale petrolului.

"Acum că lupta este câştigată din punct de vedere militar şi mai este un pericol atât de mic pentru ei se plâng de preţurile mare ale petrolului pe care sunt nevoiţi să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră simplă care este singurul motiv pentru preţurile mari ale petrolului", a scris el."Laşi, ne vom aduce aminte!", a mai postat Trump, care a scris primul şi ultimul cuvânt din postare cu majuscule.

Mai mulți soldați SUA în Orientul Mijlociu

Altfel, Statele Unite trimit trei nave de război și între 2.200 și 2.500 de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu, a relatat vineri „Wall Street Journal”, potrivit agenției de știri Baha.

Oficialii americani familiarizați cu această chestiune au declarat că trupele sunt formate din pușcași marini din grupul amfibiu USS Boxer, cu baza în California, și din Unitatea Expeditionară a 11-a a Pușcașilor Marini. Între timp, președintele american Donald Trump a declarat joi că operațiunea din Iran va fi finalizată „în curând”, susținând că aceasta este în prezent „înaintea programului”. De asemenea, el a repetat că nu intenționează să invadeze Iranul. Potrivit Comandamentului Central al SUA, aproximativ 50.000 de soldați se află deja în regiune.