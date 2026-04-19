Iranul a preluat din nou controlul strict asupra Strâmtorii Ormuz, ca reacție la blocada americană asupra porturilor iraniene. Între timp, au fost semnalate cel puțin trei cazuri în care s-a tras asupra navelor comerciale.

Cel puțin una a fost avariată, după ce a fost lovită de un proiectil.

„Marina Sepah! Marina Sepah! Aici petrolierul Sanmar Herald! Mi-ați dat permisiunea să plec! Numele meu este al doilea pe lista dumneavoastră! Mi-ați dat permisiunea să plec! Acum trageți asupra mea! Lăsați-mă să mă întorc!” - acesta este mesajul transmis de una dintre navele indiene asupra cărora s-a tras, în timp ce încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Atacatorii ar fi fost trupele speciale maritime ale Gardienilor Revoluției. Autoritățile iraniene au anunțat într-adevăr că strâmtoarea e închisă și au avertizat navele să nu forțeze trecerea, invocând faptul că Statele Unite nu au ridicat, la rândul lor, blocada impusă navelor iraniene. Cel puțin un vas port-container a fost lovit de un proiectil. A fost avariat, fără să fie raportate însă victime.

Aproximativ 800 de vase sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz. Iar autoritățile iraniene interzic accesul presei străine. Dar un jurnalist de la CBS a reușit să le filmeze de aproape, îmbarcat, "sub acoperire" pe un vas pescăresc.

Imtiaz Tyab, jurnalist CBS NEWS: „Suntem abia la începutul călătoriei noastre și deja am văzut navă după navă, toate blocate aici, iar situația este așa de săptămâni întregi”.

Eleni Giokos, corespondent CNN: „Gardienii Revoluției afirmă, de asemenea, că restricțiile vor rămâne în vigoare în strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite nu își retrag blocada navală și nu permit libera circulație a tuturor navelor asociate Iranului și a navelor care pleacă din porturile iraniene. Așadar, acest lucru este cu adevărat semnificativ. Însă am discutat cu experți, iar aceștia au spus că este posibil ca strâmtoarea să nu fi fost niciodată cu adevărat deschisă”.

Pe lângă șalupele iraniene care amenință circulația prin strâmtoare, un pericol chiar mai mare sunt minele marine, a căror socoteală iranienii spun că au pierdut-o.

Sean Bell, analist de securitate Sky News: „Aici este locul unde sunt amplasate minele marine. Vasele americane care mențin blocada sunt aici, în Golful Persic. Americanii spun: "Noi suntem cei care controlăm Strâmtoarea (Ormuz)".

Iranul le răspunde: "Voi n-ați controlat niciodată strâmtoarea, noi avem controlul"”.

Singurul care pare să-și păstreze optimismul pe fondul haosului din Orientul Mijlociu e președintele american Donald Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „În realitate, lucrurile merg foarte bine. Suntem în discuții cu ei și adoptăm o poziție fermă. Au ucis mulți oameni. Mulți dintre oamenii noștri au fost uciși. Au scăpat nepedepsiți timp de 47 de ani. Nu vor mai scăpa de data aceasta”.

Unii analiști sunt de părere că, în acest moment, în Iran sunt mai multe facțiuni care luptă pentru control. Iar Strâmtoarea Ormuz cade în sfera de influență a Gardienilor Revoluției, care o folosesc pentru a se poziționa cât mai bine la discuțiile pentru pace.

Dincolo de blocada americană a strâmtorii, iranienii sunt revoltați și de solicitarea de a preda uraniul îmbogățit către Washington, așa cum a anunțat Trump.

Saeed Khatibzadeh, viceministrul de Externe al Iranului: „Niciun material îmbogățit nu va fi trimis în Statele Unite. Aceasta este o opțiune exclusă din start și vă pot asigura că, deși suntem pregătiți să abordăm orice propuneri legitime, nu vom accepta lucruri care sunt inacceptabile din principiu”.

Și acordul de încetare a focului din Liban e șubred. Un militar francez din trupele de menținere a păcii ale ONU a fost ucis, iar alți trei au fost răniți ieri, după ce o patrulă a fost atacată cu focuri de armă în sudul Libanului. Doi dintre militarii răniți sunt în stare gravă, anunță autoritățile. Președintele Macron a declarat că toate semnele arată că în spatele atacului ar fi fost militanți Hezbollah.