Blocul Național Sindical (BNS) i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan, cerându-i să inițieze de urgență consultări directe cu liderii formațiunilor politice parlamentare pentru negocierea unei formule de guvernare stabilă.

Alternativa, susține sindicatul, este organizarea de alegeri anticipate.

„În absența unei voințe politice reale pentru constituirea unei astfel de coaliții, BNS consideră că singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate", se arată în documentul semnat de președintele confederației, Dumitru Costin.

Scrisoarea, intitulată „moment de maximă vulnerabilitate economică și socială", este adresată și liderilor de partide: Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), George Simion (AUR), Anamaria Gavrilă (POT) și Diana Iovanovici-Șoșoacă (SOS România).

Avertismente economice

Dumitru Costin atrage atenția asupra contextului internațional volatil și a avertismentelor instituțiilor financiare internaționale. Fondul Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% pentru 2026, de la 1,4% cât estimase în toamna trecută. „Țara noastră înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, fiind vizată alături de alte nouă state europene de procedura de deficit excesiv", precizează el.

România este „campioana" UE la rată inflației – 9,9% în martie 2026, potrivit INS. „Acest lucru erodează zilnic puterea de cumpărare a populației și veniturile salariaților și ale pensionarilor, pe medie puterea de cumpărare a salariului mediu scăzând cu aproape 7% în ultimul an", adaugă Costin. El menționează și dobânzile la care se împrumută țara, „apropiate de niveluri specifice economiilor încadrate în categoria «junk»".

Președintele BNS vorbește despre „o creștere alarmantă a poverii datoriei publice" și „angajamente financiare majore asumate în condiții insuficient transparente", inclusiv împrumuturi externe de aproximativ 16,7 miliarde de euro prin programul european SAFE și 650 de milioane de dolari de la Banca Mondială.

Critici la adresa BNR și a pieței muncii

Costin critică Parlamentul pentru că „își uită obligația constituțională de exercitare a controlului de eficiență asupra Băncii Naționale a României". „Respectarea independenței băncii centrale nu exclude cadrul de supraveghere democratică și constituțională, în ceea ce privește responsabilizarea față de rezultatele deplorabile în «lupta» cu inflația", susține el.

Referitor la piața muncii, BNS constată că România are una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă și aproape cea mai scăzută rată de ocupare din UE-27, după Italia, fără să se acționeze pentru fiscalizarea locurilor de muncă informale. Sindicatul semnalează și creșterea tarifelor la energie.

„O combinație de crize"

„Peste acest tablou economic deja fragil se suprapune o criză politică profundă, o nelipsită bomboană de pe coliva situației dezastruoase a României", afirmă Costin. „Această combinație de crize – economică, financiară, energetică și politică – creează un risc sistemic major pentru România."

BNS subliniază că dezechilibrele macroeconomice, amplificate de scumpirile la energie, alimente și servicii de bază, au redus semnificativ puterea de cumpărare și au extins sărăcia în muncă, astfel încât „pentru un număr tot mai mare de români nivelul de trai nu mai este o chestiune de confort, ci de supraviețuire zilnică".

Solicitări concrete către Președintele României

Sindicatul îi cere președintelui să-și exercite rolul constituțional de mediator și să convoace „un dialog național real, credibil și orientat spre rezultate", cu lideri politici și parteneri sociali la aceeași masă.

BNS solicită stabilirea unui set clar de priorități, inclusiv: asigurarea securității energetice și alimentare, definirea priorităților de investiții pentru relansare economică, transparență maximă în negocierea împrumuturilor externe și garantarea că acestea „generează beneficii concrete pentru economia națională, pentru industria românească și pentru crearea de locuri de muncă".

„Timpul pentru amânări și soluții parțiale a trecut. România are nevoie de decizii ferme, asumate și coordonate, iar responsabilitatea pentru inițierea acestui proces revine, în mod esențial, instituției prezidențiale", încheie reprezentanții BNS în scrisoare.