Dolly Parton, care a împlinit 80 de ani în ianuarie, are un scor net de favorabilitate de +65, cu 51 de puncte peste Barack Obama (+14) și cu 52 de puncte înaintea liderului ucrainean Volodimir Zelenski (+13). De asemenea, o devansează cu 62 de puncte pe Taylor Swift (+3), potrivit Euronews.

Bernie Sanders a obținut un scor de +6, iar George W. Bush +5. Aceștia se situează peste Marco Rubio (-3), Alexandria Ocasio-Cortez (-6), JD Vance (-10), Kamala Harris (-11) și Gavin Newsom (-14).

Unde se situează Donald Trump?

Acesta are un scor de -18, ceea ce înseamnă că artista se află cu 83 de puncte înaintea sa. Mai jos în clasament se regăsesc Joe Biden (-19), Benjamin Netanyahu (-19), Tucker Carlson (-21) și Mark Zuckerberg (un remarcabil -43). Vladimir Putin ocupă ultimul loc, cu -65 – practic, opusul imaginii de care se bucură Dolly Parton.

Luna trecută, Dolly Parton a avut prima apariție publică din acest an, pe fondul zvonurilor legate de starea sa de sănătate din 2025. Tot recent, artista a făcut o donație considerată „transformatoare” pentru un spital de copii.