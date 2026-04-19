Captură uriașă la Giurgiu. Marfă în valoare de peste un milion de lei, descoperită de polițiștii de frontieră. FOTO

Știri Actuale
62603559
Shutterstock

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au găsit, în urma unor controale desfăşurate în trafic, peste 5.600 de produse de îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi parfumerie.

autor
Claudia Alionescu

Acestea purtau denumirea unor mărci cunoscute şi există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, controalele tip Blitz au avut loc în perioada 15-18 aprilie, pe DN 5, când poliţiştii de frontieră au oprit mai multe mijloace de transport care circulau pe ruta Turcia-Bulgaria-Germania.

Verificările au fost făcute de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

În urma controalelor, au fost descoperite 5.642 de produse (îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi parfumerie), toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Persoanele care le transportau – cetăţeni turci şi bulgari – nu au putut prezenta documente de provenienţă pentru acestea.

Prejudiciu estimat la peste 1,2 milioane de lei

Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 1.250.000 de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse originale. Toate articolele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor şi au fost întocmite dosare penale.

Cercetările sunt în desfăşurare într-un dosar care vizează punere în circulaţie a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu unele înregistrate, fapt ce poate aduce prejudicii titularilor de drepturi.

Sursa: News.ro

Etichete: captura, giurgiu, politie,

Dată publicare:

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!"
Știri Actuale
Știri Actuale
Știri Actuale
Recomandări
Stiri Politice
Stiri externe
Stiri externe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

22:38

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 10

20:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Aprilie 2026

30:14

Alt Text!
Superspeed
S10E11

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

