Captură uriașă la Giurgiu. Marfă în valoare de peste un milion de lei, descoperită de polițiștii de frontieră. FOTO

Acestea purtau denumirea unor mărci cunoscute şi există suspiciunea că sunt contrafăcute.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, controalele tip Blitz au avut loc în perioada 15-18 aprilie, pe DN 5, când poliţiştii de frontieră au oprit mai multe mijloace de transport care circulau pe ruta Turcia-Bulgaria-Germania.

Verificările au fost făcute de poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ - Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu.

În urma controalelor, au fost descoperite 5.642 de produse (îmbrăcăminte, încălţăminte, marochinărie şi parfumerie), toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.



