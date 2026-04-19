Formațiunea de centru-dreapta câștigase deja detașat alegerile de duminica trecută, punând capăt celor 16 ani de dominație politică a lui Viktor Orban. Rezultatul final consolidează poziția lui Magyar, care dispune acum de o majoritate fără precedent – suficientă pentru a revizui reformele constituționale contestate ale fostului premier și pentru a combate corupția, arată Reuters, citat de Agerpres.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent și, în același timp, responsabilitate", a transmis Magyar într-un comunicat.

Prăbușirea Fidesz

Amploarea schimbării politice este ilustrată de prăbușirea formațiunii lui Orban. Fidesz, care câștigase 87 dintre cele 106 circumscripții uninominale în 2022, a obținut duminică doar zece. Partidul va avea în noua legislatură doar 52 de mandate, o reducere dramatică față de perioada în care deținea controlul absolut asupra Parlamentului.

Orban și-a recunoscut rapid înfrângerea încă de duminica trecută, după ce Peter Magyar și-a asigurat majoritatea clară într-un context de participare record la vot.

O numărătoare preliminară estimase Tisza la 138 de mandate, depășind deja pragul de două treimi necesar pentru modificări constituționale. Rezultatele finale aduc încă trei parlamentari în plus formațiunii câștigătoare.