Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Președintele american a anunțat miercuri dimineață că redeschide strâmtoarea în urma unor discuții private cu liderul chinez Xi Jinping.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. „O fac și pentru ei – și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată.”

Trump a afirmat apoi că China a acceptat să nu mai trimită arme Iranului pe durata războiului, înainte de a adăuga: „Președintele Xi mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.”

„Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? dar țineți minte, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a mai scris președintele SUA.

Totuşi, nu este clar ce a vrut să spună Trump prin menţiunea că „deschide permanent” Strâmtoarea Ormuz, întrucât transportul maritim prin acest culoar rămâne restricţionat, atât în urma ameninţărilor iraniene cu represalii după bombardamentele americano-israeliene, cât şi în urma blocadei navale americane împotriva porturilor iraniene. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare a afirmaţiilor preşedintelui.