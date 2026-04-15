Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Președintele american a anunțat miercuri dimineață că redeschide strâmtoarea în urma unor discuții private cu liderul chinez Xi Jinping.
„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. „O fac și pentru ei – și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată.”
Trump a afirmat apoi că China a acceptat să nu mai trimită arme Iranului pe durata războiului, înainte de a adăuga: „Președintele Xi mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.”
„Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? dar țineți minte, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a mai scris președintele SUA.
Totuşi, nu este clar ce a vrut să spună Trump prin menţiunea că „deschide permanent” Strâmtoarea Ormuz, întrucât transportul maritim prin acest culoar rămâne restricţionat, atât în urma ameninţărilor iraniene cu represalii după bombardamentele americano-israeliene, cât şi în urma blocadei navale americane împotriva porturilor iraniene. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare a afirmaţiilor preşedintelui.
După ce negocierile de pace dintre SUA și Iran de la Islamabad au eșuat, Donald Trump a instituit un blocaj naval asupra Strâmtorii Hormuz, un punct strategic crucial pentru transportul petrolului, prin care trece aproximativ un sfert din aprovizionarea mondială. Se pare că acest blocaj a pus Teheranul într-o situație economică dificilă, în speranța că acesta va reveni la masa negocierilor, notează jurnaliștii britanici.
Donald Trump a cerut Chinei să nu trimită arme Iranului
Preşedintele american Donald Trump i-a cerut într-o scrisoare preşedintelui chinez Xi Jinping să nu furnizeze arme Iranului, iar Xi i-a răspuns că China nu livrează arme Teheranului, a declarat preşedintele american într-un interviu difuzat miercuri de Fox Business Network, transmite Reuters.
Trump nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. El a ameninţat săptămâna trecută că va impune taxe vamale de 50% oricărei ţări care furnizează arme Iranului.
„I-am scris (preşedintelui chinez n.red) o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta (să nu furnizeze arme Iranului n.red), iar el mi-a scris o scrisoare în care, în esenţă, spune că nu face asta”, a afirmat Trump.
