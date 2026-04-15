Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta

Stiri externe
Gettyimages 2268831813
Getty

Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz este „deschisă permanent”, asta în ciuda blocadei navale pe care o menține, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari din partea Chinei.

autor
Adrian Popovici

Președintele american a anunțat miercuri dimineață că redeschide strâmtoarea în urma unor discuții private cu liderul chinez Xi Jinping.

„China este foarte încântată că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz”, a scris Trump pe Truth Social. „O fac și pentru ei – și pentru întreaga lume. O astfel de situație nu se va mai repeta niciodată.”

Trump a afirmat apoi că China a acceptat să nu mai trimită arme Iranului pe durata războiului, înainte de a adăuga: „Președintele Xi mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni.”

„Colaborăm inteligent și foarte bine! Nu e asta mai bine decât să ne luptăm??? dar țineți minte, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!!”, a mai scris președintele SUA.

Citește și
Totuşi, nu este clar ce a vrut să spună Trump prin menţiunea că „deschide permanent” Strâmtoarea Ormuz, întrucât transportul maritim prin acest culoar rămâne restricţionat, atât în urma ameninţărilor iraniene cu represalii după bombardamentele americano-israeliene, cât şi în urma blocadei navale americane împotriva porturilor iraniene. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificare a afirmaţiilor preşedintelui.

După ce negocierile de pace dintre SUA și Iran de la Islamabad au eșuat, Donald Trump a instituit un blocaj naval asupra Strâmtorii Hormuz, un punct strategic crucial pentru transportul petrolului, prin care trece aproximativ un sfert din aprovizionarea mondială. Se pare că acest blocaj a pus Teheranul într-o situație economică dificilă, în speranța că acesta va reveni la masa negocierilor, notează jurnaliștii britanici.

Donald Trump a cerut Chinei să nu trimită arme Iranului

Preşedintele american Donald Trump i-a cerut într-o scrisoare preşedintelui chinez Xi Jinping să nu furnizeze arme Iranului, iar Xi i-a răspuns că China nu livrează arme Teheranului, a declarat preşedintele american într-un interviu difuzat miercuri de Fox Business Network, transmite Reuters.

Trump nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. El a ameninţat săptămâna trecută că va impune taxe vamale de 50% oricărei ţări care furnizează arme Iranului.

„I-am scris (preşedintelui chinez n.red) o scrisoare în care i-am cerut să nu facă asta (să nu furnizeze arme Iranului n.red), iar el mi-a scris o scrisoare în care, în esenţă, spune că nu face asta”, a afirmat Trump.

Sursa: Daily Mail

Etichete: donald trump, stramtoarea ormuz, China, iran,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Recomandări
Stiri externe
Știri Actuale
iLikeIT
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Aprilie 2026

45:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Aprilie 2026

01:45:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

Sport

Sport

