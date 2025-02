Un portavion nuclear al SUA s-a ciocnit cu un vapor de marfă sub pavilion panamez, în Marea Mediterană

Incidentul nu s-a soldat cu răniţi şi nu a provocat inundaţie inundaţie la bordul navei americane.

Armata americană dispune în prezent de 11 portavioane.

Marina americană (US Navy) anunţă că portavionul Harry Truman, de 100.000 de tone, a intrat în coliziune cu nava comercială Besiktas-M, un cargou de 55.000 de tone în timp ce naviga către Port Said, în Egipt.

The Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) collided with the bulk carrier Besiktas-M off the coast of Egypt yesterday.

The Pentagon reports that the collision "did not endanger the Harry S. Truman." pic.twitter.com/mVKEAcabJa