Trump a refuzat să se mai întâlnească cu Putin la Budapesta din cauza președintelui rus: „Nu vreau să pierd timpul”

Donald Trump a confirmat că, deocamdată, nu mai plănuiește să-l întâlnească pe Vladimir Putin, la Budapesta.

Motivul: Moscova a refuzat să accepte încetarea luptelor pe actuala linie a frontului - varianta propusă de Trump ca bază pentru negocierile de pace.

Rusia a transmis, prin ministrul său de Externe, că nu a renunță la așa-numitele pretenții maximale pentru oprirea luptelor.

Își dorește în continuare regiuni din Donbas, pe care încă nu le-a cucerit, și vrea demilitarizarea Ucrainei - ambele respinse vehement de Kiev și de aliații săi europeni.

Pe de altă parte, potrivit presei americane, administrația republicană colaborează cu europenii, la elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina, în 12 puncte.

Iar azi este așteptat, la Washington, Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu vreau o întâlnire fără rezultat. Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă. Am spus: mergeți la linia de luptă, la liniile de pe câmpul de luptă, și vă retrageți, mergeți acasă, iar toată lumea își ia o pauză, pentru că sunt două țări care se omoară între ele. Dar nu am luat încă o decizie finală”.

